Outdoor ve spor giyim markası Merrell'da kaçırılmayacak fırsat

Doğa yürüyüşleri, kamp ve diğer açık hava etkinlikleri sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken giyilecek ayakkabıların da ortama ve ayak yapınıza uygun olması büyük önem taşıyor. Outdoor ayakkabılar, doğa severlerin aradığı dayanıklılık ve konforu bir arada sunduğu için çokça tercih ediliyor. Eğer siz de outdoor bir ayakkabı ile dağları tepeleri aşmak, açık havada konforun tadını çıkarmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kalitesiyle öne çıkan en sevilen outdoor giyim markalarından biri olan Merrell'da harika bir indirim var. Sizin için en yüksek indirim oranına sahip, en favori ayakkabıları seçtik.

1. MERRELL MOAB SPEED MID GTX Yürüyüş Botu Erkek

Merrell Moab Speed Mid GTX Yürüyüş Botu, erkekler için özel olarak tasarlanmış bir outdoor ayakkabısı. Model, hem yürüyüş hem de koşu yaparken giyebileceğiniz hafif ve esnek bir yapıya sahip. GORE-TEX® teknolojisi sayesinde suya dayanıklı ve nefes alabilir özellikleriyle ayakların gün boyu kuru kalmasını sağlar. Her türlü zeminde sağlam ve güvenli bir tutuş sunan model Kinetic Fit™ Base taban yastığı ve hafif EVA orta tabanı sayesinde yürüyüş veya koşu esnasında ayağı yormaz. Ayak bileğinizi koruyan yüksek bilek tasarımına sahip modelin bağcıklarını sıkıca bağlayarak ayakkabının ayaklarınıza tam oturmasını sağlayabilirsiniz.

2. MERRELL MTL MQM Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

Merrell MTL MQM Yürüyüş Ayakkabısı, hafif ve dayanıklı yapısıyla kadınlar için özel olarak tasarlanmış bir model. Yürüyüş ve tırmanış için uygun olan ayakkabının üst kısmı, hava akışını artırmak için tasarlanmış ve ağırlığı azaltan ve dayanıklı ripstop kumaştan yapılmıştır. Ayakkabının taban kısmı Vibram® MegaGrip tabanı ile donatılmıştır, bu sayede her türlü zeminde güvenli bir tutuş sağlar. Ayakkabı ayrıca, ayak anatomisine uygun olarak tasarlanmış Kinetic Fit™ Base teknolojisi ve hafif orta tabanı ile yüksek konfor sunar. Kötü kokuları önleyen M Select™ FRESH teknolojisi sahip ayakkabı; yürüyüş, tırmanış ve diğer açık hava etkinlikleri için ideal bir seçim.

3. MERRELL MOAB SPEED GTX Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

Merrell Moab Speed GTX Yürüyüş Ayakkabısı, kadınlar için özel olarak tasarlanmış dayanıklı, rahat ve su geçirmez bir model. Moab Speed GTX, ayak bileğinizi koruyan yüksek bilek tasarımı ile gelir. Ayağı saran ve konfor sunan ayakkabı, uzun yürüyüşlerde bile yorulmadan hareket etmenizi sağlar. Suya dayanıklı, konforlu, nefes alabilen bir outdoor model arıyorsanız hiç düşünmeden bu modele bir şans verebilirsiniz. Açık havada aktif zaman geçiren kadınların konfor ihtiyacını tam anlamıyla karşılayan bu ayakkabıya bayılacaksınız.