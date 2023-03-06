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Rahatlık ve şıklık bir arada! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

06.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor giyim tutkunlarının vazgeçilmezi olan Puma'nın spor ayakkabılarında %45'e varan indirim başladı. Birbirinden şık ve konforlu kadın erkek indirimli modelleri sizin için seçtik. İşte detaylar!

Rahatlık ve şıklık bir arada! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Spor ayakkabıda rahatlık ve kalite arayanlara önerilen Puma modelleri, gelişmiş özellikleri sayesinde hem performansı artırıyor hem de ayağı koruyor. İster koşu yapın ister fitness, basketbol, futbol veya tenis oynayın Puma spor ayakkabıLAR sayesinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hazır indirim de varken ayak sağlığınıza iyi gelecek, stilinize hava katacak spor ayakkabı modellerini kaçırmayın, deriz.

1. Sade ve şık: Puma R78 Trek Erkek Günlük Ayakkabı

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Günlük kullanım için tasarlanan Puma R78 Trek Erkek Günlük Ayakkabı, yeni nesi tasarım anlayışıyla üretildiği için sade ve şık bir görünüme sahip. Ayakkabının iç kısmı yumuşak malzemeyle kaplı ve ayakta rahat bir his uyandırır. Yastıklama sistemi sayesinde, adım attığınızda ayağınızın darbe etkisini hissetmeniz azaltılır. Ayakkabının tabanı, özellikle kauçuk malzeme kullanılarak üretilir. Bu sayede, hem dayanıklılık sağlar hem de kaymazlık özelliği sunar.

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2. Hafif ve konforlu: Puma Playmaker Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-03-06T103935.989

Hafif ve konforlu bir spor ayakkabı arıyorsanız, Puma'nın Playmaker modeli tam size göre! Üst kısmı hafif file malzemeyle kaplı ayakkabı, ayağa nefes aldırır. Kaymaz tabanıyla spor yaparken daha güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur. Modern ve şık tasarımı her tarza hitap eder. Rahatlığınıza önem veriyor aynı zamanda stil sahibi bir model satın almak istiyorsanız, acele edin!

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3. Yüksek performans sunan: Puma Serve Pro Lite CNY Low Boot Unisex Yetişkin

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Benzersiz tasarıma sahip bir spor ayakkabı arayışındaysanız PUMA Serve Pro Lite CNY Low Boot modeline mutlaka bir göz atmalısınız. Ön üst kısmı özel olarak tasarlanmış desenle süslenen model, konforlu yapısı ve yüksek performans sunmasıyla öne çıkıyor. Topuk bölgesinde ekstra destek bulunan ayakkabı, konforlu adımlar atmanıza yardımcı oluyor. Yüksek performans sunan tabanı ve çok yönlü kullanım özelliği sayesinde, ürünü hem spor yaparken hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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4. Ayak sağlığınızı önemseyen: Puma Graviton Low Boot Unisex Yetişkin

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PUMA Graviton Low Boot; şık tasarımı, konforlu yapısı, çok amaçlı kullanımı, yüksek performansı ile öne çıkıyor. Koşudan fitnessa, yürüyüşe kadar birçok aktivitede kullanabileceğiniz ayakkabı, özel olarak tasarlanmış bir destekleme sistemine sahip. Ayak bileği ve topuk bölgesini koruyarak destekleyen model, sportif aktivitelerinizde güvenli ve konforlu bir deneyim yaşamanızı sağlar. Günlük hayatta da rahatlıkla kullanacağınız ayakkabıyı hazır indirimdeyken kaçırmayın.

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5. Stil sahibi kadınlar için: Puma Remedie Wn's Low Boot Kadın

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Kadınlar için tasarlanan Puma'nın Remedie Wn's Low Boot modeli, her tarza hitap eden görünümüyle spor ayakkabı tutkunlarının en beğendiği modeller arasında yer alıyor. İç kısmı yastıklama sistemiyle donatılan ayakkabı ayağın şekline uyum sağlayarak konforlu bir deneyim yaşatıyor. Hafif yapısı sayesinde ayakta ağırlık hissi yaratmıyor. Hem şık hem de konforlu bir spor ayakkabı arayan kadınlar için ideal bir seçenek olan bu model kesinlikle bir şansı hak ediyor!

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6. Az efor maksimum konfor: Puma Runtamed Plus Low Boot Unisex Yetişkin

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Sırda, az eforla maksimum konfor sunan harika bir model var! Modern tasarımıyla göz kamaştıran Puma'nın Runtamed Plus modeli, OrthoLite tabanlık ile donatıldığı için maksimum konfor sunar. Ayak sağlığını ön planda tutan model, günlük kullanım için uygundur. Modern tasarımı, konforlu yapısı ve yüksek performans özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanan bu modeli tercih ederek ayaklarınıza iyilik yapmaya ne dersiniz?

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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