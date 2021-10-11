Yüzünüz oval mi? Bu makyaj tekniklerini uygulamazsanız pişman olabilirsiniz...

Oval, yuvarlak, kare, üçgen, kalp, uzun, dikdörtgen ve elmas olmak üzere birçok farklı yüz tipi var. Birbirinden farklı yüz tipleri için aynı makyaj tekniklerini kullanmak pek uygun olmayabilir. Bu bakımdan farklı yüz tiplerindeki kişilerin yüzlerine uygun olan makyaj biçimlerini incelemesi gerekir. Eğer oval yüz tipine sahipseniz, sizin için araştırdığımız makyaj ipuçlarına göz atabilirsiniz. Böylelikle makyaj yaptıktan sonra gün içerisinde aynaya baktığınız zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz. İşte oval yüzünüz için kullanabileceğiniz makyaj taktikleri...

YÜZ ŞEKLİNİZİ DOĞRU ANLAYIN!

Makyaj tüyolarını gözden geçirmeden önce hangi yüz tipine sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Oval yüz tipine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz.

Oval yüz şekli olan kişilerin yüzünün uzunluğu, elmacık kemiklerinin arasında bulunan mesafeden daha uzun olur.

Alnınız çene bölgenizden daha geniş ise oval yüze sahip olabilirsiniz. Ayrıca çenenizin yuvarlak ve alnınızın yüzünüzün en geniş bölümü olması gerekir.

ALIN GENİŞLİĞİNİZİ GİZLEYEBİLİRSİNİZ

Oval yüzlerde alın kısmı daha geniş olur. Bu durumdan rahatsızsanız, alnınızı gizlemek için çeşitli makyaj tekniklerini uygulayabilirsiniz. Kontür bu konuda size büyük ölçüde yardımcı olur. Kontür uygulayacağınız zaman alın bölgenizden saç diplerinize doğru bronzer ya da koyu renk bir allık kullanabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken diğer nokta cilt renginize uygun bir bronzer ve allık kullanmak. Böylelikle gölgeleme ve kontür uygulamalarınız fazla göze batmaz. Ayrıca yapmış olduğunuz makyaj yüzünüzle büyük ölçüde uyumlu görünür.

Keskin çizgiler kullanmadan ve ürünleri dağıtarak alın genişliğinizi yumuşak dokunuşlarla kapatabilirsiniz.

HIGHLIGHTER UYGULAYABİLİRSİNİZ