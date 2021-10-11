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Yüzünüz oval mi? Bu makyaj tekniklerini uygulamazsanız pişman olabilirsiniz...

11.10.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzünüzdeki çeşitli noktaları vurgulamak için farklı makyaj tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Yüzünüze uygun olan makyajı yaptığınız takdirde daha göz alıcı ve etkileyici bir görünüme sahip olursunuz. Haliyle oval yüz şekline sahip olanların da yapması gerekenler var. Sizin de yüz şekliniz ovalse, gelin uygulamanız gereken makyaj tekniklerine birlikte göz atalım.

Yüzünüz oval mi? Bu makyaj tekniklerini uygulamazsanız pişman olabilirsiniz...

Oval, yuvarlak, kare, üçgen, kalp, uzun, dikdörtgen ve elmas olmak üzere birçok farklı yüz tipi var. Birbirinden farklı yüz tipleri için aynı makyaj tekniklerini kullanmak pek uygun olmayabilir. Bu bakımdan farklı yüz tiplerindeki kişilerin yüzlerine uygun olan makyaj biçimlerini incelemesi gerekir. Eğer oval yüz tipine sahipseniz, sizin için araştırdığımız makyaj ipuçlarına göz atabilirsiniz. Böylelikle makyaj yaptıktan sonra gün içerisinde aynaya baktığınız zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz. İşte oval yüzünüz için kullanabileceğiniz makyaj taktikleri...

YÜZ ŞEKLİNİZİ DOĞRU ANLAYIN!

  • Makyaj tüyolarını gözden geçirmeden önce hangi yüz tipine sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Oval yüz tipine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz.

  • Oval yüz şekli olan kişilerin yüzünün uzunluğu, elmacık kemiklerinin arasında bulunan mesafeden daha uzun olur.

  • Alnınız çene bölgenizden daha geniş ise oval yüze sahip olabilirsiniz. Ayrıca çenenizin yuvarlak ve alnınızın yüzünüzün en geniş bölümü olması gerekir.

ALIN GENİŞLİĞİNİZİ GİZLEYEBİLİRSİNİZ

  • Oval yüzlerde alın kısmı daha geniş olur. Bu durumdan rahatsızsanız, alnınızı gizlemek için çeşitli makyaj tekniklerini uygulayabilirsiniz. Kontür bu konuda size büyük ölçüde yardımcı olur. Kontür uygulayacağınız zaman alın bölgenizden saç diplerinize doğru bronzer ya da koyu renk bir allık kullanabilirsiniz.

  • Dikkat etmeniz gereken diğer nokta cilt renginize uygun bir bronzer ve allık kullanmak. Böylelikle gölgeleme ve kontür uygulamalarınız fazla göze batmaz. Ayrıca yapmış olduğunuz makyaj yüzünüzle büyük ölçüde uyumlu görünür.

  • Keskin çizgiler kullanmadan ve ürünleri dağıtarak alın genişliğinizi yumuşak dokunuşlarla kapatabilirsiniz.

HIGHLIGHTER UYGULAYABİLİRSİNİZ

  • Burun köprünüze highlighter uygulayarak burnunuzu daha belirgin bir biçimde gösterebilirsiniz.

  • Ayrıca elmacık kemiklerinize de highlighter uygulaması yapabilirsiniz. Böylelikle oval şeklindeki yüzünüz daha aydınlık görünür. Highlighter sayesinde elmacık kemikleriniz oldukça belirgin ve hoş bir görünüme sahip olur.

  • Alnınıza minik fırça hareketleriyle sürmüş olduğunuz highlighter ürünleri, cildinizi daha aydınlık gösterir ve oval yüzünüzü belirginleştirir.
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