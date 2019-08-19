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Ovit Yaylası'nda ödüllü çöp toplama yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

RİZE'nin İkizdere ilçesinde düzenlenen 21.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde düzenlenen 21. Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'ne katılanların çevreye bıraktığı çöp ve atıkların toplanması için para ödüllü yarışma düzenlendi. En fazla çöp toplamak için yarışanlar kısa sürede yaylayı tertemiz etti. İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda düzenlenen ve 2 gün süren 21'incisi Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali sona erdi. Ödüllü yarışmaların düzenlendiği, Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivale katılanların yaylaya bıraktığı çöp ve atıkların toplanması için ilginç bir yarışma düzenlendi. En fazla çöp toplayanın ödüllendirileceği yarışmaya 26 kişi başvurdu. Çöp poşeti dağıtılan yarışmacılar, kolları sıvayarak yayla alanındaki çöpleri toplamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışmacılar kısa sürede yaylayı tertemiz etti. Yarışmada en fazla çöp toplayan birinciye 500 lira para ödülü verilirken, tüm katılımcılar para ile ödüllendirildi. Çöp toplama yarışmasına katılan Sezer Yener, “Aslında hiç çöp bırakmamamız lazım, ama insanlar çöplerini bırakıp gidiyorlar, yarışma niyetine değil ama bu vesile ile biz de çöp toplama etkinliğini içinde olduk” dedi. 'AMACIMIZ DOĞA BİLİNCİNİ AŞILAMAK' Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, festivalde 2 günde on binlerce kişinin yaylada buluştuğunu belirterek, "Festivalimiz yoğun bir katılım ile sona erdi. Çok güzel bir havada, eşişiz bir doğanın içinde, müzik, eğlence, bol aktivite ile etkinliklerimizi tamamladık. Son gün yaklaşık 20 bin kişi festivale katıldı. İnsanlar festival alanını terk etmeye başladıkça etrafa saçılan çöpleri gördük ve hemen devreye girerek kalan katılımcılarımızla bir yarışma yaptık. Jest olsun diye de para ödülü koyduk. Amacımız doğa bilincini aşılamak, geleceğe temiz bir dünya bırakılması gerektiğini vurgulamaktı. Festival alanını geldiğimiz gibi bırakarak buradan ayrılacağız. Gelecek yıl daha eğlenceli ve daha kapsamlı bir programla yine Ovit’te olacağız” diye konuştu. 'SADECE AYAK İZLERİMİZİ BIRAKALIM' İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de, “Vahşi doğası ve yaylaları ile ünlü Karadeniz’imizde piknik yapanlar, festivale gelenler doğayı maalesef buldukları gibi bırakmıyorlar. Çok üzülüyoruz. Ovit’te de güldük, eğlendik, horon ettik, yedik, içtik sonra etrafta çöplerimizi bırakarak alanı terk ettik. Güzel bir etkinlik ile katılımcıların çöpleri toplaması sağlandı. Para ödüllü de olsa bu yarışma sayesinde temiz bir çevre bırakarak festival alanından ayrılıyoruz. Lütfen doğada sadece ayak izlerimizi bırakalım, bu hassasiyette yaşayalım” diyerek çöp toplayan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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