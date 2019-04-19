KADIN

Ovulasyonu (yumurtlama) sağlamak için ne gibi tedaviler yapılır?

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 19.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

‘Ovulasyon’ yumurtlama anlamına gelir ve hamilelikte oldukça önemli bir olaydır. Ovulasyon döneminde olgunlaşan yumurta serbest kalır. Peki ovulasyonda ne gibi tedaviler yapılır, ilaçla tedavisi var mı, var ise ne gibi ilaçlar kullanılmalı? İşte tüm bu sorunların yanıtlarını Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ,bizler için yanıtladı.

Ovulasyonu (yumurtlama) sağlamak için ne gibi tedaviler yapılır?

Serbest kalan yumurta döllenebilir. Bu süreç gebelik açısından oldukça etkili olduğu için ovulasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması için çeşitli tedaviler geliştirilmiştir.

İLAÇ TEDAVİSİ

Ovulasyon sağlamak için kullanılan en popüler uygulamalardan birisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ile kadınlarda %80 oranında yumurtlama sağlanması mümkün olduğundan bu tedavi çok sık tercih edilmektedir.

İlaçla tedavi sonucunda sağlanan yumurtalamaların %50’si de gebeliğe ve doğuma kadar ilerleyen sürecin parçası olabiliyor. İlaçla tedavide yumurtlama sayısının arttırılması ve hamilelik ihtimalinin yükselmesi sağlanmaktadır.

Eğer kadında ovulasyon düzenli değilse ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiyorsa, kadında nedeni belli olmayan kısırlık varsa ovulasyonu sağlamak için ilaçla tedavi tercih edilmektedir.

OVULASYONU SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

Ovulasyonun gerçekleşmesi için kullanılan ilaçlar kişiye ve duruma göre farklılık göstermektedir. Bu ilaçların farklı doz ve kombinasyonlar ile uygulanmasının temelinde kişinin fiziksel durumu başta olmak üzere pek çok farklı neden yer almaktadır.

GnRH analogları olarak adlandırılan ilaçlar hipofiz besinin FSH ve LH üretimini azaltır ve yumurtaların erkenden bozulmasını engeller. Günlük ya da tek seferlik enjeksiyonlar, burun spreyi olarak yapılan uygulama sonrasında iki hafta geciken adet ile beraber gebelik testi yapılır.

Menotropin içerisinde FSH, LH ve menogon hormonları içeren ve folikül gelişimini uyaran ilaçların adıdır. Bu tedavi günlük enjeksiyonlar ile yapılır. Follitropinler yumurtalıkları uyaran ilaçlardır, doku kültüründen oluşturan bu ilaçlar DNA rekombinasyonu ile elde edilirler.

LUVERİS NEDİR?

Luveris saf halde LH içeren, enjeksiyon ile yumurtalık gelişimi sağlayan bir ilaçtır. HCG hormonu yumurtanın çatlamasını sağlamak amacıyla kişiye verilir. Bu hormon tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi yapılmadan 36 saat önce uygulanır.

Doğal progesteronlar yumurta toplama işleminden sonra uygulanır. Bu ilaçların tamamı embriyonun tutunmasını sağlamak için tercih edilmektedir. Kişiye uygulanan tedavi sonuç vermezse yeni bir tedaviye geçilir. Bu nedenle söz konusu tüm tedavilerin kişiye özel olarak düzenlenmesi gereklidir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

www.fatihsendag.com
Facebook: @profdrfatihsendag
Instagram: @prof.dr.fatihsendag
YouTube-Prof. Dr. Fatih Şendağ

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Her olayın bir anlamı ve dili var! Regl döneminde neler oluyor?Her olayın bir anlamı ve dili var! Regl döneminde neler oluyor?
Çoğu kişinin hayali ama büyük göğüs meğer...Çoğu kişinin hayali ama büyük göğüs meğer...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ovulasyon yumurtlama ovulasyon tedavisi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

'Utanç' veren ses nedeniyle... Kadınlar ilişkiden kaçınıyor

'Utanç' veren ses nedeniyle... Kadınlar ilişkiden kaçınıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Giyerken iki kere düşüneceksiniz! Tehlike saçıyorlar

Giyerken iki kere düşüneceksiniz! Tehlike saçıyorlar

Vajina müzesi açılıyor

Vajina müzesi açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşyerleri regl dönemlerinde kadınlara yardımcı olacak hale nasıl getirilebilir?

Bu, susamak gibi vücudun doğal bir fonksiyonu

Bu renklere dikkat edin! Vajinal akıntı rengi, sağlığınızla ilgili bir çok şey söylüyor

Bu renklere dikkat edin! Vajinal akıntı rengi, sağlığınızla ilgili bir çok şey söylüyor

Her olayın bir anlamı ve dili var! Regl döneminde neler oluyor?

Her olayın bir anlamı ve dili var! Regl döneminde neler oluyor?

Büyük göğüsler kadınlarda birçok probleme sebep oluyor

Çoğu kişinin hayali ama büyük göğüs meğer...

Anormal kanamalarınız miyomdan kaynaklanıyor olabilir

Anormal kanamalarınız varsa dikkat, nedeni bu olabilir

Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

Genital estetik hakkında ne biliyoruz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.