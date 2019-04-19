Ovulasyonu (yumurtlama) sağlamak için ne gibi tedaviler yapılır?

Serbest kalan yumurta döllenebilir. Bu süreç gebelik açısından oldukça etkili olduğu için ovulasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması için çeşitli tedaviler geliştirilmiştir.
İLAÇ TEDAVİSİ
Ovulasyon sağlamak için kullanılan en popüler uygulamalardan birisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ile kadınlarda %80 oranında yumurtlama sağlanması mümkün olduğundan bu tedavi çok sık tercih edilmektedir.
İlaçla tedavi sonucunda sağlanan yumurtalamaların %50’si de gebeliğe ve doğuma kadar ilerleyen sürecin parçası olabiliyor. İlaçla tedavide yumurtlama sayısının arttırılması ve hamilelik ihtimalinin yükselmesi sağlanmaktadır.
Eğer kadında ovulasyon düzenli değilse ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiyorsa, kadında nedeni belli olmayan kısırlık varsa ovulasyonu sağlamak için ilaçla tedavi tercih edilmektedir.
OVULASYONU SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR
Ovulasyonun gerçekleşmesi için kullanılan ilaçlar kişiye ve duruma göre farklılık göstermektedir. Bu ilaçların farklı doz ve kombinasyonlar ile uygulanmasının temelinde kişinin fiziksel durumu başta olmak üzere pek çok farklı neden yer almaktadır.
GnRH analogları olarak adlandırılan ilaçlar hipofiz besinin FSH ve LH üretimini azaltır ve yumurtaların erkenden bozulmasını engeller. Günlük ya da tek seferlik enjeksiyonlar, burun spreyi olarak yapılan uygulama sonrasında iki hafta geciken adet ile beraber gebelik testi yapılır.
Menotropin içerisinde FSH, LH ve menogon hormonları içeren ve folikül gelişimini uyaran ilaçların adıdır. Bu tedavi günlük enjeksiyonlar ile yapılır. Follitropinler yumurtalıkları uyaran ilaçlardır, doku kültüründen oluşturan bu ilaçlar DNA rekombinasyonu ile elde edilirler.
LUVERİS NEDİR?
Luveris saf halde LH içeren, enjeksiyon ile yumurtalık gelişimi sağlayan bir ilaçtır. HCG hormonu yumurtanın çatlamasını sağlamak amacıyla kişiye verilir. Bu hormon tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi yapılmadan 36 saat önce uygulanır.
Doğal progesteronlar yumurta toplama işleminden sonra uygulanır. Bu ilaçların tamamı embriyonun tutunmasını sağlamak için tercih edilmektedir. Kişiye uygulanan tedavi sonuç vermezse yeni bir tedaviye geçilir. Bu nedenle söz konusu tüm tedavilerin kişiye özel olarak düzenlenmesi gereklidir.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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