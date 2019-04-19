Ovulasyonu (yumurtlama) sağlamak için ne gibi tedaviler yapılır?

Serbest kalan yumurta döllenebilir. Bu süreç gebelik açısından oldukça etkili olduğu için ovulasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması için çeşitli tedaviler geliştirilmiştir.

İLAÇ TEDAVİSİ

Ovulasyon sağlamak için kullanılan en popüler uygulamalardan birisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ile kadınlarda %80 oranında yumurtlama sağlanması mümkün olduğundan bu tedavi çok sık tercih edilmektedir.

İlaçla tedavi sonucunda sağlanan yumurtalamaların %50’si de gebeliğe ve doğuma kadar ilerleyen sürecin parçası olabiliyor. İlaçla tedavide yumurtlama sayısının arttırılması ve hamilelik ihtimalinin yükselmesi sağlanmaktadır.

Eğer kadında ovulasyon düzenli değilse ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiyorsa, kadında nedeni belli olmayan kısırlık varsa ovulasyonu sağlamak için ilaçla tedavi tercih edilmektedir.

OVULASYONU SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN İLAÇLAR

Ovulasyonun gerçekleşmesi için kullanılan ilaçlar kişiye ve duruma göre farklılık göstermektedir. Bu ilaçların farklı doz ve kombinasyonlar ile uygulanmasının temelinde kişinin fiziksel durumu başta olmak üzere pek çok farklı neden yer almaktadır.