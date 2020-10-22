'Oxford deneyinde ölen gönüllüye aşı yapılmamıştı'

Deneysel aşının klinik denemelerine katılan Brezilya vatandaşının çarşamba günü yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Pandeminin en sert vurduğu ülkelerden biri olan Brezilya'da Ulusal Sağlık Denetimi Ajansı, söz konusu kişinin Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve AstraZeneca'nın ürettiği aşı adayını yaptırmak için gönüllü olduğunu bildirmişti.

Ancak Washington Post'un haberine göre Brezilya gazetesi O Globo ismini gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberde, bu gönüllünün kontrol grubunda olduğunu, deneysel aşıyı yaptırmadığını ve Kovid-19'dan öldüğünü yazdı.

Oxford Üniversitesi, Kovid-19 aşısının klinik denemelerine devam edecek

Haber kuruluşu G1 de bahsi geçen gönüllünün Rio de Janeiro'da koronavirüs hastalarını tedavi eden 28 yaşında bir doktor olduğunu aktardı.

Deney protokolüne göre katılımcılardan yarısına deneysel aşı, diğer yarısına da güvenli olduğu kanıtlanmış menenjit aşısı yapıldığını belirten Washington Post, denemenin diğerleri gibi tüm olumsuz vakaları inceleyen bağımsız bir kurul tarafından denetlendiğini kaydetti.