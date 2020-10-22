'Oxford deneyinde ölen gönüllüye aşı yapılmamıştı'

Deneysel aşının klinik denemelerine katılan Brezilya vatandaşının çarşamba günü yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.
Pandeminin en sert vurduğu ülkelerden biri olan Brezilya'da Ulusal Sağlık Denetimi Ajansı, söz konusu kişinin Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve AstraZeneca'nın ürettiği aşı adayını yaptırmak için gönüllü olduğunu bildirmişti.
Ancak Washington Post'un haberine göre Brezilya gazetesi O Globo ismini gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberde, bu gönüllünün kontrol grubunda olduğunu, deneysel aşıyı yaptırmadığını ve Kovid-19'dan öldüğünü yazdı.
Oxford Üniversitesi, Kovid-19 aşısının klinik denemelerine devam edecek
Haber kuruluşu G1 de bahsi geçen gönüllünün Rio de Janeiro'da koronavirüs hastalarını tedavi eden 28 yaşında bir doktor olduğunu aktardı.
Deney protokolüne göre katılımcılardan yarısına deneysel aşı, diğer yarısına da güvenli olduğu kanıtlanmış menenjit aşısı yapıldığını belirten Washington Post, denemenin diğerleri gibi tüm olumsuz vakaları inceleyen bağımsız bir kurul tarafından denetlendiğini kaydetti.
Bu arada Astraenaca sözcüsü Brendan McEvoy, yaşanan olayın ardından çalışmaları durdurmayı gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.
McEvoy, "Gerekli tüm denetleme süreçlerinin uygulandığını teyit edebiliriz. Tüm önemli tıbbi olaylar deney inceleme ekibi, bağımsız bir güvenlik izleme komitesi ve düzenleyici yetkililer tarafından dikkatle değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, çalışmanın devamına dair herhangi bir endişeye yol açmadı" diye konuştu.
Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziranın sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. Aşının başarılı olması halinde Brezilya'da da üretileceği ve bu ülkenin ilk etapta 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.
BBC'nin haberine göre, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun muhalifi Sao Paulo Valisi Joao Doria'ysa, ülkenin Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" adlı aşı adayını satın almayı kabul ettiğini duyurmuştu.
Bunun üzerine açıklama yapan Brezilya lideri Bolsonaro, Kovid-19'a karşı Çinli Sinavoc Biotech şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" aşı adayını satın almayacaklarını kaydetmişti.