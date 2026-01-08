KADIN

Oxford üniversitesi açıkladı: Ünlü kilo verdiren iğnelerin gerçek yüzü

Son yıllarda ünlü isimlerin de sıkça gündeme getirdiği kilo verme amacıyla yaygın şekilde kullanılan Ozempic ve Mounjaro gibi iğnelerin uzun vadeli etkileriyle ilgili dikkat çekici bir araştırma Oxford Üniversitesi’nden geldi.

Sedef Karatay

Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, GLP-1 temelli kilo verme iğneleriyle ilgili daha önce yapılmış 37 araştırmayı mercek altına aldı. Toplam 9 bin 341 hastanın dahil edildiği analiz sonuçları, tıp dünyasının saygın dergilerinden BMJ’de yayımlandı.

İLACI BIRAKANLAR ESKİ KİLOLARINA DÖNÜYOR

Araştırmaya göre Ozempic ve Mounjaro gibi ilaçları kullanan kişiler, tedaviyi bıraktıktan sonra iki yıl içinde verdikleri kiloların büyük kısmını geri alıyor. Bilim insanları, bu kişilerin ortalama 1,7 yıl içinde eski kilolarına döndüğünü tespit etti.

AYDA ORTALAMA 0,4 KİLO ALIYORLAR

GLP-1 hormonunun tokluk hissi yaratan etkisi sayesinde kilo kaybı sağlanırken, tedavi bırakıldığında bu etki tersine dönüyor. İlacı bırakan bireylerin ayda ortalama 0,4 kilogram kilo aldığı belirlendi.

DİĞER YÖNTEMLERE GÖRE DAHA HIZLI KİLO ARTIŞI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, bu iğnelerle kilo veren kişilerin, diyet ve yaşam tarzı değişikliği gibi yöntemlerle zayıflayanlara kıyasla kiloyu daha hızlı geri alması oldu.

Dr. West, "Bu ilaçlar, obezite tedavisinde kullanılabilir ve çok önemli kilo vermeyi sağlayabilir. Fakat araştırmalarımız, bu ilacı kullanmayı bırakanların, diğer yöntemlerle kilo verenlere göre verdikleri kiloları daha hızlı aldığını ortaya koydu" dedi.

ORTALAMA 8,3 KİLO VERİYORLAR, 1 YILDA 4,8 KİLO GERİ ALIYORLAR

Tedavi süresi boyunca katılımcıların ortalama 8,3 kilo verdiği, ancak ilacı bıraktıktan sonraki ilk bir yıl içinde 4,8 kilo geri aldığı kaydedildi. Ortalama kilo verme süresi 39 hafta olarak belirlenirken, tedavinin bırakılmasının ardından izleme süresi 32 hafta oldu.

"BU BİR BAŞARISIZLIK DEĞİL, OBEZİTENİN DOĞASI"

Araştırmada yer alan Dr. Sam West, sonuçların yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurguladı.

West, "Bu ilaçların başarısız olduğu anlamına gelmiyor, obezitenin kronik doğasını gösteriyor. Bu tedavi yöntemine uzun vadede bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

