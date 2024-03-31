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Oy kullanırken fotoğraf çekilir mi? Oy kullanırken fotoğraf çekmek yasak mı, cezası var mı?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.03.2024 18:05
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Yüksek Seçim Kurulu'nca seçim dönemlerine ilişkin oy kullanacak kişilere bazı uyarılar yayınlanmaktadır. Bu uyarılar oy kullanma hakkına sahip olan bireylerin, oylarının geçerli sayılması açısından oldukça önemlidir. Seçim gününde oy kullanan bireylerin kullandıkları oyları gizli tutması ve bu konuda da hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Peki, oy kullanırken fotoğraf çekilir mi?

Oy kullanırken fotoğraf çekilir mi? Oy kullanırken fotoğraf çekmek yasak mı, cezası var mı?

İçindekiler

  • Oy kullanırken fotoğraf çekilir mi?
  • Oy kullanırken fotoğraf çekmek yasak mı?
  • Oy kullanırken fotoğraf çekmenin cezası var mı?

Seçim zamanlarında çok sık gündeme gelen konulardan biri oy kullanım anının kamera kaydına alınması ve cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafı çekilerek, sosyal medya gibi platformlardan paylaşılmasıdır. Seçim gününde seçmen kütüğüne kayıtlı olan ve seçmen özelliğine sahip her bireyin oy kullanma hakkı mevcuttur. Bu hakkın oy kullanımı esnasında geçerli olabilmesi için bazı kritik kurallara uyulması gerekir.

Oy kullanırken fotoğraf çekilir mi?

Seçim günü oy kullanma hakkına sahip olan bireyler oy kullanımı anında oy pusulasının fotoğrafını çekmemelidir. Hukuk alanında görev yapan kişiler, oy kabininde oy verirken oy kâğıdının fotoğrafının çekilmesini kanunlara göre suç olarak tabir etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından da bu konuya dair önemli uyarılar yapılmaktadır.

Oy kullanımı esnasında seçmenlerin oy verdikleri siyasi parti veya adayların yer aldığı oy pusulasının fotoğrafını çekmesi yasal değildir. Yüksek Seçim Kurulu’nun belirttiği uyarılara göre oy verecek olan kişilerin üzerlerinde herhangi bir fotoğraf çekici veya kaydedici cihaz varsa oy kabinine girmeden önce bu cihazları sandık görevlilerine teslim etmesi gerekmektedir.

Oy kullanırken fotoğraf çekmek yasak mı?

Oy kullanırken fotoğraf çekmek yasalar kapsamınca aykırı bir durum olarak nitelendirilmektedir. Oy kullanımı sırasında seçmenlerin kime veya hangi partiye oy verdiklerini göstermek için oy pusulasının fotoğrafını çekmesi veya kamera kaydına alması doğru değildir. Bu bağlamda görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilebilir mi konusunu detaylı olarak ele almak gerekebilir.

Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda fotoğraf çekmeye yarayan ya da kaydedici özellikleri bulunan cihaz veya makinelerle oy kabinine girilmesi yasaktır. Bu yüzden seçmenlerin bu cihaz veya makinelerle oy kabini içerisine girmemesi önemlidir.

Oy kullanırken fotoğraf çekmenin cezası var mı?

Oy kullanma eylemi mahremiyet içerisinde yapılması gereken bir eylemdir. Bu yüzden her seçmenin oy kabinine girdikten sonra gizlilik içerisinde oylarını kullanıp zarflara koyması ve sandıklara atması gerekmektedir. Oy kullanımı için oy kabini denilen bir alana girilmektedir. Bu alan içerisinde oy pusulasının fotoğrafını çekmek yasaktır.

Oy pusula kâğıdının fotoğrafını çekenler veya oy verme anını video olarak kaydedenler, bu eylemleri karşısında cezai yaptırımlarla karşılaşabilmektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nun oy kullanımı hakkında yayınladığı açıklamaya göre oy kâğıdının fotoğrafını çekenlere ya da oy verme sürecini kaydedenlere birtakım cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir.

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