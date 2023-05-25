OY KULLANMA SAATLERİ 2023: Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri oy kullanma saatleri

Oy kullanma saatleri ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Bilindiği üzere 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oyların yüzde 5.17'sini Muharrem İnce'nin ise yüzde 0.44 aldığı kaydedildi. Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle de seçim ikinci tura kaldı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için 28 Mayıs günü sandık başına gidecek olan vatandaşlar internette oy kullanma saatleri bilgisini inceliyor. 2023 oy kullanma saatleri ve detaylar haberimizde...

OY VERME SAATLERİ 2023

Oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'den sonra gelen vatandaşlar oy kullanamayacak.

Öte yandan oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 28 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI



