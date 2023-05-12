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OY KULLANMAMA CEZASI var mı? Oy kullanmama cezası 2023 ne kadar, kaç TL?

12.05.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oy kullanmama cezası hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Ancak bazı vatandaşlar oy kullanmamanın cezasını araştırıyorlar. Peki, oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmama cezası 2023 ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

OY KULLANMAMA CEZASI var mı? Oy kullanmama cezası 2023 ne kadar, kaç TL?

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak seçmenler saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. Ancak bazı vatandaşlar ise oy kullanmama cezası var mı? Oy kullanmama cezası ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte 2023 oy kullanmama cezasına dair tüm detaylar...

OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. 2023 yılı oy kullanmama cezasına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

OY KULLANMA 2

OY KULLANMAMA CEZASI 2023 NE KADAR?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

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