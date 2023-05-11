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Oy pusulası nasıl katlanır? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy nasıl kullanılır? 2023 YSK 6 adımda oy kullanma rehberi

11.05.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler "Oy pusulası nasıl katlanır?" sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, oy nasıl kullanılır? İşte 6 adımda oy kullanma rehberi...

Oy pusulası nasıl katlanır? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy nasıl kullanılır? 2023 YSK 6 adımda oy kullanma rehberi

Türkiye sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek. Oy verme işlemi öncesinde" Oy pusulası nasıl katlanır? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy nasıl kullanılır?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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OY PUSULASI NASIL KATLANIR?

Oy pusulalarından birinde Cumhurbaşkanı adayları bulunacak. Diğerinde ise siyasi partiler yer alacak.

Seçmenler, Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.

Siyasi partilerin oy pusulasına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Burada 5 ittifak, 25'de siyasi parti bulunacak. Seçmen hem ittifaka hem de ittifak içerisinde yer alan bir siyasi partiye mührü basarsa o oy hem siyasi partiye hem de ittifaka yazılmış olacak. Fakat seçmen ittifak içerisinde bulunan bütün siyasi partilere oy vermesi halinde ise o oyda ittifakın ortak hanesine yazılacak.

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OY NASIL KULLANILIR?

Oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak arasıdır.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçmenler, oy vermeye giderken T.C. kimlik numarası olan kimlik belgesini yanlarına almalıdır. Cep telefonuyla kabine girmek yasaktır. Oy pusulasına mühür dışında işaret koyulmaması gereklidir. Pusulaları tek zarfa konmalı ve oy kullandıktan sonra imza atılmalıdır.

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