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Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi.

Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)

Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erdi. Oyların sayımına başlandı.

(FOTOĞRAF)

Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)

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