Oylar ne zaman, saat kaçta sayılacak? 14 Mayıs 2023 oy sandıkları ne zaman kapanacak, sayım kaçta başlayacak?

Sandıkların açılıp oyların sayılacağı saate dair sorgulamalar hız kazandı. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar ilgili sandık numaralarına giderek oylarını kullanabiliyorlar. Saat 17:00'de oy verme işlemleri sonlanacak. Seçim sonuçları ise YSK seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek. Peki, 14 Mayıs Pazar oy sandıkları ne zaman kapanacak?

OYLAR NE ZAMAN SAYILACAK?

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek. Seçim sandıklarında oy verme kullanma işlemleri sona erince de oyların sayımı başlayacak.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

YSK tarafından yayınlanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.



