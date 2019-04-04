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Oylar yeniden sayıldı sonuç değişmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:30 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayının seçimini kazandığı ilçede MHP’li adayın itirazıyla sayım yeniden yapıldı ve 48 oy farkla AK Parti’li aday seçimi kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre Bahçe ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan ve AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Baz 4 bin 537, MHP adayı Ömer Okan Fettahlıoğlu ise 4 bin 489 oy aldı.

Oylar yeniden sayıldı sonuç değişmedi

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayının seçimini kazandığı ilçede MHP’li adayın itirazıyla sayım yeniden yapıldı ve 48 oy farkla AK Parti’li aday seçimi kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Bahçe ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan ve AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Baz 4 bin 537, MHP adayı Ömer Okan Fettahlıoğlu ise 4 bin 489 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz Bahçe ilçesinde 48 oy farkıyla seçimi kazandı. Ancak MHP adayı ve ilçe teşkilatı sandıkların yeniden sayılması için seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Osmaniye İl Seçim Kurulu tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verdi. Sandıkların yeniden sayılması sonucu sonuç değişmeyerek AK Parti Adayı ve mevcut Belediye Başkanı İbrahim Baz’ın seçimi kazandığı ilan edildi.
Sosyal medya hesabından seçim sonucu ile ilgili bir açıklama yapan İbrahim Baz, “Sandık demokrasidir. Sandık halkın iradesinin tecellisidir. Buna itibar etmeyenler yanlış yoldadır. Hem İlçe Seçim Kurulunda hem de İl Seçim Kurulunda yapılan sayımda sonuç değişmemiştir. Halkımızın iradesi ile tekrar görev tarafımıza verilmiştir. Halkımıza teşekkür ediyoruz, durmak yok yola devam” dedi

Oylar yeniden sayıldı sonuç değişmedi

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