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Oylar yeniden sayılırken AK Partililer ile CHP'liler arasında arbede çıktı! Gaziosmanpaşa'da seçim sonuçları tansiyon yükseltti

03.04.2024 12:23
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde seçim sonuçları tansiyonu yükseltti. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin kazandığı sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması kararı alındı. Bugün ise oy sayım nedeniyle ilçe seçim kurulunda AK Partililer ile CHP'liler arasında kavga çıktı. Arbedenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. CHP'den sert tepki geldi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile görüştüğünü açıkladı.

Gaziosmanpaşa'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Hakan Bahçetepe 1000'den az oy farkla seçimi kazandı ancak itiraz üzerine tüm oyların yeniden sayılması kararı alındı. Karara Ekrem İmamoğlu'ndan sonra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da tepki gösterdi. Günaydın, AK Partililer ile CHP'liler arasında çıkan kavganın görüntülerini de paylaştı.

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İMAMOĞLU: NE DEMOKRASİYE NE MERTLİĞE SIĞAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz konusu kararla ilgili tepkisini sosyal medyada dile getirirken "Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz" demişti.

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AK PARTİLİLER İLE CHP'LİLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Bugün ise AK Partililer ile CHP'liler arasında yeniden oy sayım kararı alınan Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulunda arbede çıktı. Kavgadan görüntüler sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

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"BELEDİYEDE YANLIŞ İŞLER YAPMAKTAN VAZGEÇİN"

Söz konusu görüntülerle Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu'nun kararını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan da tepki gecikmedi. Günaydın şunları kaydetti:

"Gaziosmanpaşa’dan kirli ellerinizi çekin.. 970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar.. Sabık Bakan, GOP’tan elini çek! Belediyede yanlış işler yapmaktan vazgeçin! Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz."

İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK: KARGAŞA GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ ÖNLEM ALINACAK

CHP İstanbul İl Başkanı da Gaziosmanpaşa'daki itiraza ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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