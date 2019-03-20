İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Belediye başkanları onları seçen halktan emir alsınlar. Oyları halktan, emirleri Kandil'den almasınlar istiyoruz." dedi.

Ersoy, il merkezinde yapımı tamamlanan ilçe otogarı ile Belde Mahallesi'ndeki 6 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun (ASHİ) açılış törenlerinde yaptığı konuşmalarda, belediyelere yapılan görevlendirmeler ile il ve ilçelerin hizmetle tanıştığını söyledi.

Bu topraklar üzerinde herkesin huzur, barış, kardeşlik ve refah içerisinde yaşamasını arzuladıklarını ve bunun için çaba gösterdiklerini anlatan Ersoy, şunları belirtti:

"Ülke sınırları içerisinde neyimiz varsa birlikte paylaşarak mutlu olalım istiyoruz. Eğer Batman'a bir belediye başkanı seçiyorsak belediye başkanı da işini yapsın. Kendisine, halkına hizmet yapması için gönderilen paraları millete hizmet için harcasın istiyoruz. Belediye başkanları onları seçen halktan emir alsınlar. Oyları halktan, emirleri Kandil'den almasınlar istiyoruz."

- "Bunlara karşı çıkıyoruz"

Edirne, Sinop, Kütahya ve Konya'da belediyecilik ne amaçla ve hangi araçlarla yapılıyorsa Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta da aynı şekilde gerçekleştirilmesini istediklerini vurgulayan Ersoy, "Niye seçtiğiniz belediye başkanlarının yanına illa birileri bir eş başkan tayin ediyor, bütün talimatları o veriyor. Sizin seçtiğiniz belediye başkanlarını makamlarında tokatlıyorlar. Bunun adı mı demokrasi, bunun adı mı özgürlük? Bunlara isyan ediyoruz. Bunlara karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.