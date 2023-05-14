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Oylarını kullanan vatandaşlar pikniğe ve plaja koştu

14.05.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da oyunu kullanan vatandaşlar sahile akın etti. Antalya'da ise oy verme işlemini tamamlayanlar, mesire ve piknik alanlarını doldurdu. İşte o görüntüler...

Oylarını kullanan vatandaşlar pikniğe ve plaja koştu

Bodrum'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Sandıklarda oy kullanma işlemi sürerken, oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti.

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Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da vatandaşlar denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk olduğu görüldü.

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OYLARINI KULLANIP PİKNİĞE KOŞTULAR

Antalya'da da oylarını erken saatlerde kullanan vatandaşlar, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte mesire alanlarını dolduranlar mangallarını yaktı.

Antalya- Kemer kara yolu üzerinde Topçam Günübirlik Kullanım Alanı'na gelenler, güzel havanın keyfini çıkardı.

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Hava sıcaklığının 23 dereceleri gördüğü kentte, özellikle çocuklar denize girerek vakit geçirdi. Aileleri ise öğle saatlerinde yemek için hazırlık yaptı.

Oylarını erken saatlerde kullandıklarını söyleyen Can Aydın, “Oyumuzu kullandık, hayırlı, uğurlu olsun. Akşam da keyfe devam ederiz. Şimdi de mangal keyfi yapıyoruz" dedi.

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Güzel havada piknik keyfi yaptıklarını belirten Neriman Çakan ise “Oyumuzu kullandık vatana, millete hayırlısı neyse o olsun. Seçime katılım daha yoğundu" diye konuştu.

Ali Deveci de “Oyumuzu kullandık sonrasında çoluk, çocuğu alıp geldik. Bugünü değerlendirmek istedik. Biz sabah çok erken gittiğimiz için çok yoğunluk yoktu. Sonrasında bir yığılma oldu. Biz de eşyalarımızı toplayıp buraya geldik. Saat 17.00'ye kadar burada olacağız" dedi.

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(DHA)

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antalya Muğla plaj piknik oy kullanma

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