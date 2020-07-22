Oyun için tasarlandı: Yandan kameralı Lenovo Legion Phone tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Lenovo Legion Phone aslında adını ilk defa duyduğumuz bir telefon değil. Zira bundan günler önce Lenovo yaptığı paylaşımlarla Lenovo Legion Phone'un bazı 'yok artık' denilen özelliklerini bizimle paylaşmıştı. Yok artık denilen diyoruz çünkü bu telefonun ön kamerası yan tarafından çıkıyor, 16 GB RAM'e kadar destek verebileceği söyleniyordu. Nitekim böylesine özellikleri olan telefonla tanışmak için çok beklemeye gerek kalmadı. Zira, Lenovo Legion Phone'u bugün yaptığı etkinlik ile bizlerle tanıştırdı.
Lenovo Legion Phone özellikleri arasında söylediğimiz gibi gözümüze farklı gözüken en önemli detay ön kamera. Bu kamera, hem ön tarafta yer alan 6,65 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranın tam bir deneyim yaşatmasına izin veriyor hem de oyun oynarken telefonu yan tutan kullanıcıların canlı yayın yapabilmesine olanak tanıyor. Ön kamerası hakkında bu kadar söz söyledikten sonra şimdi telefonun teknik detaylarına geçelim zira orada da şaşıracağınızı düşündüğümüz daha çok detay mevcut.
Legion Phone'un kalbinde Qualcomm'un en yeni işlemcisi, Snapdragon 865'in overclock edilmiş hali olan Snapdragon 865 Plus işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyor ancak telefonun 16 GB RAM'e sahip bir versiyonu da bulunuyor. Yani diğer bir deyiş ile RAM konusunda telefon bilgisayarlar ile yarışıyor. Dahili depolama alanında ise Lenovo Legion Phone 256GB / 512GB seçeneklerine yer veriyor. Peki böylesine bir güç nasıl soğutuluyor dediğinizi duyar gibiyim. Lenovo bunun için bilgisayarlardan tanıdığımız likit soğutma sistemi kullanıyor ve bunu sadece bir akıllı telefona entegre ediyor. Ancak bunun bir dezavantajı da var. Likit soğutma sistemi ve ısının tek bir yerde toplanmaması için Legion Phone'un 90W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerindeki pili iki parçaya bölünmüş. Telefonun arka tarafında da LED destekli bir Y logosu yerini alıyor.
Lenovo Legion Phone her ne kadar bir oyuncu telefonu olsa da kamera tarafında da güzel bir performans sunuyor. Fakat burada Lenovo iki kameralı bir kurulum tercih etmiş. Bu kameralardan ilki 64 MP çözünürlüğündeyken, diğeri 16 MP çözünürlüğünde 120 derece ultra açılı fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor.
Lenovo Legion Phone fiyatı 500 dolar olarak açıklandı. Ancak bu telefonun 8GB + 128 GB modeli için geçerli. Lenovo Legion Phone 5 Ağustos'ta Çin'de satışa çıkacak. Telefonun diğer versiyonlarının fiyatı ise şöyle:
12GB + 128GB: (557 dolar)
12GB + 256GB: (600 dolar)
16GB + 512GB: (857 dolar)
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