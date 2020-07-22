Oyun için tasarlandı: Yandan kameralı Lenovo Legion Phone tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Lenovo Legion Phone aslında adını ilk defa duyduğumuz bir telefon değil. Zira bundan günler önce Lenovo yaptığı paylaşımlarla Lenovo Legion Phone'un bazı 'yok artık' denilen özelliklerini bizimle paylaşmıştı. Yok artık denilen diyoruz çünkü bu telefonun ön kamerası yan tarafından çıkıyor, 16 GB RAM'e kadar destek verebileceği söyleniyordu. Nitekim böylesine özellikleri olan telefonla tanışmak için çok beklemeye gerek kalmadı. Zira, Lenovo Legion Phone'u bugün yaptığı etkinlik ile bizlerle tanıştırdı.

LENOVO LEGİON PHONE ÖZELLİKLERİ NELER?

Lenovo Legion Phone özellikleri arasında söylediğimiz gibi gözümüze farklı gözüken en önemli detay ön kamera. Bu kamera, hem ön tarafta yer alan 6,65 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranın tam bir deneyim yaşatmasına izin veriyor hem de oyun oynarken telefonu yan tutan kullanıcıların canlı yayın yapabilmesine olanak tanıyor. Ön kamerası hakkında bu kadar söz söyledikten sonra şimdi telefonun teknik detaylarına geçelim zira orada da şaşıracağınızı düşündüğümüz daha çok detay mevcut.