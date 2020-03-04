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Oyun konsolu gibi: Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark 3 ve Xiaomi Black Shark 3 Pro'nun tanıtımı yapıldı. Özellikle PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile gibi mobil oyun oynayanların merakla beklediği Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro özellikleri ve tasarımıyla hayli dikkat çekiyor. Peki Xiaomi Black Shark 3 özellikleri neler? fiyatı ne kadar?

Oyun konsolu gibi: Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Black Shark 3 sızıntılarda karşımıza çıkan bir modeldi. Ancak sızıntılar bile Black Shark 3 için heyecanlanmamıza yetiyordu. Nitekim, Xiaomi gerçekleştirdiği duyuru ile Xiaomi Black Shark 3 ve Xiaomi Black Shark 3 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi.

XİAOMİ BLACK SHARK 3 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Black Shark 3 ile başlayalım. Xiaomi Black Shark 3'ün özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir OLED ekran var. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip ve Xiaomi'nin iddiasına göre dokunmatik gecikme süresi sadece 24 milisaniye. Yani örneğin PUBG Mobile oynarken tetiğe dokunduğunuzda, Xiaomi Black Shark 3 diğer tüm telefonlardan daha hızlı bir şekilde tepki veriyor. Telefonda işlemci olarak ise Qualcomm'un 5G destekli üst düzey işlemcisi Snapdragon 865 tercih edilmiş. Bu işlemciye modele göre 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5G destekli telefonda performans kaybı yaşamadan uzun süreler oyun oynayabilmek için 4. nesil sıvı soğutma teknolojisi de yer alıyor. Xiaomi Black Shark 3 tüm gücünü ise 65W hızlı şarj ve 18W kablosuz şarj destekli 4.720 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

XİAOMİ BLACK SHARK 3 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Black Shark 3 Pro kardeşi Black Shark 3 ile donanımsal olarak neredeyse aynı. Fakat tasarımda oldukça büyük farklılıklar söz konusu. Xiaomi Black Shark 3 Pro 7.1 inç büyüklüğünde 3.120x1.440 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında Black Shark 3'e nazaran Black Shark 3 Pro'nun pili de 5.000 mAh kapasitesine çıkmış durumda.

Black Shark 3(2)

Her iki oyuncu telefonunun da kamera donanımı aynı. Black Shark 3 serisi 64 MP + 13 MP ultra geniş + 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üç tane arka kameraya sahip. Black Shark 3'lerin ön tarafında ise 20 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Bunun dışında Xiaomi oyuncular için hayli güzel donanımlar da Black Shark 3 serisine eklemiş.

Black Shark 3

Oyuncu telefonundan beklenebilecek her donanımı içerisinde bulunduran akıllı telefonlar, ekranlarında basınca duyarlı 4 farklı noktaya sahipler. Bu noktalar sayesinde oyunlarda tepkisi yüksek ek komutlar ve görevler atanabiliyor. Pro modeli ise çoğumuzun aldığı ve ''PUBG tuşu'' olarak adlandırdığımız aksesuarı bünyesine taşıyor. Xiaomi Black Shark 3 Pro'nun her iki tarafında yer alan fiziksel tetikleyiciler sayesinde dokunmatik ekrandaki tetikleyicilere basmadan, sadece fiziksel tetikleyicilerle oyun keyfi sağlanabiliyor.

Black Shark 3 (1)

XİAOMİ BLACK SHARK 3 VE BLACK SHARK 3 PRO FİYATI

Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro'nun fiyatı birçok akıllı telefondan uygun olacak. Xiaomi Black Shark 3'ün 8GB / 128 GB donanıma sahip modeli 501 dolardan; 12 GB / 128 GB modeli 544 dolardan; 12GB / 256GB modeli 573 dolardan satışa çıkacak. Xiaomi Black Shark 3 Pro'nun 8GB / 256 GB modeli 673 dolardan; 12GB / 256GB modeli ise 716 dolardan satışta olacak. Telefonlar şimdilik sadece Çin'de satışa çıkacak. Ancak daha sonra ülkemiz dahil birçok ülkeye gelebilirler.

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