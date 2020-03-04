Oyun konsolu gibi: Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Black Shark 3 sızıntılarda karşımıza çıkan bir modeldi. Ancak sızıntılar bile Black Shark 3 için heyecanlanmamıza yetiyordu. Nitekim, Xiaomi gerçekleştirdiği duyuru ile Xiaomi Black Shark 3 ve Xiaomi Black Shark 3 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi.

XİAOMİ BLACK SHARK 3 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Black Shark 3 ile başlayalım. Xiaomi Black Shark 3'ün özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir OLED ekran var. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip ve Xiaomi'nin iddiasına göre dokunmatik gecikme süresi sadece 24 milisaniye. Yani örneğin PUBG Mobile oynarken tetiğe dokunduğunuzda, Xiaomi Black Shark 3 diğer tüm telefonlardan daha hızlı bir şekilde tepki veriyor. Telefonda işlemci olarak ise Qualcomm'un 5G destekli üst düzey işlemcisi Snapdragon 865 tercih edilmiş. Bu işlemciye modele göre 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5G destekli telefonda performans kaybı yaşamadan uzun süreler oyun oynayabilmek için 4. nesil sıvı soğutma teknolojisi de yer alıyor. Xiaomi Black Shark 3 tüm gücünü ise 65W hızlı şarj ve 18W kablosuz şarj destekli 4.720 mAh değerindeki bataryasından alıyor.