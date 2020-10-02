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Oyun oynamak yerine sokak sokak gezip çöp topladılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

Bursa'da 8 çocuk sokak sokak gezerek yanlarında taşıdıkları poşetle çöpleri topladı. Topladıkları çöpleri konteynerlara atan çocukların duyarlı hareketi güvenlik kameralarına yansıdı.

Oyun oynamak yerine sokak sokak gezip çöp topladılar!

İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazı Mahallesi’nde, 10 yaşlarında olan 8 çocuk, dün ellerine poşetler alarak, sokakları gezdi. Çocuklar, yerlerde buldukları çöpleri alarak, poşetlere doldurdu. Topladıkları çöpleri konteynere atan çocuklar, mahalledeki sokakları temizledi. Çocukların sokağı temizlediği gören esnaf, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, çocukların, sokakta ellerinde poşetlerle yürüdüğü ve yerlerdeki çöpleri topladığı anlar yer aldı.

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DHA

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