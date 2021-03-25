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Oyuncak arabanın tekerleği kafatasını deldi, milimle kurtuldu!

25.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da gerçekleşen bu akılalmaz olay her ebeveynin çok daha dikkatli olmasını gösteriyor. Öyle ki oyuncaklarıyla oynadığı sırada koşturan ancak yerde dik bir şekilde duran oyuncak araba tekerinin üzerine düşen küçük kız, metalin beynine saplanmasından son anda kurtuldu.

Oyuncak arabanın tekerleği kafatasını deldi, milimle kurtuldu!

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan tüyler ürpertici olay anne babaların daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

OLAYIN VEHAMETİ RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

10 aylık küçük kızın kafatasına kadar geçen oyuncak tekerleğin metali, çekilen röntgen sayesinde beynine geçmeye milim kaldığını gösterdi. Röntgen öncesinde doktorlar durumun vehametini ise ''ona zarar verdiğini düşündük'' diye açıklıyorlar.

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Doktorlar, oyuncak parçasını "özel bir alet" kullanarak çıkarmadan önce beyin yüzeyinin zarar görmediğinden emin oldular. Cerrah Ruslan Molotov, "Hasarlı bölgede cismin hiçbir parçasının kalmamasını sağlamalıydık" dedi.

10 aylık bebek şimdi sağlıklı ve kazadan kalıcı bir hasar almadan evine gönderildi.


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Rusya

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