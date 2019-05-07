Oyuncu Yurdaer Okur'un acı günü

Oyuncu Yurdaer Okur'un vefat eden babası Yusuf Okur (72), Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitiren Yusuf Okur'un cenazesi, yakınları tarafından Ordu'nun Perşembe ilçesine getirildi.
Yusuf Okur için Çaytepe Mahallesi'ndeki Kavraz Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Okur'un oğlu oyuncu Yurdaer Okur, burada taziyeleri kabul etti.
Yusuf Okur'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Okur'un yakınlarının yanı sora Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile vatandaşlar katıldı.
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