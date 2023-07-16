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  4. Oyunculuğu bırakıp İstanbul'u terk etti! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un son hali ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp İstanbul'u terk etti! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un son hali ortaya çıktı

16.07.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sıla' dizisi ile tanınan ardından rol aldığı 'Adanalı' dizisi ile şöhretine şöhret katan Mehmet Akif Alakurt gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Ekranlardan uzaklaşan oyuncu zaman zaman yaptığı küfürlü paylaşımlarla gündeme geliyordu. Kaş'ın bir köyünde yaşadığı bilinen Alakurt'un son hali ortaya çıktı.

Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, son zamanlarda hakaret dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Oyunculuk kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir hayat süren Alakurt zaman zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Takipçilerine küfür dolu cevaplar vermesiyle tepki çeken oyuncu son haliyle dikkat çekti.

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Sosyal medya hesabını sınırla yapan ve kendi istediği kişileri profiline ekleyen Mehmet Akif Alakurt son olarak Kaş'a yerleşmiş ve hayvan yetiştirmeye başlamıştı.

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Doğayla iç içe bir hayat yaşayan Alakurt'un değişimine hayranlarından beğeni yağdı.

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Eski oyuncunun son halini görenler "Daha da yakışıklı olmuş" yorumlarında bulundu.

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