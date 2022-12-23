Oyunlarda sizi fersah fersah öne çıkaracak bu yılın en iyi oyuncu kulaklıkları

Oyun dünyası her geçen gün gelişmeye devam ediyor. En ufak detayların bile büyük önem taşıdığı günümüz oyunlarında teknolojik yönden eski aksesuarlar yetersiz kalabiliyor. Takım içi iletişimin kritik olduğu oyunlarda sesinizin net ve gecikmesiz olarak karşıya iletilmesi, sizin de aynı netlikle ve gecikmesiz olarak takım arkadaşlarınızı duymanız gerekiyor. Oyun zevkinize ve size seviye atlatacak, 2022 yılının en iyi oyuncu kulaklıklarını sizin için derledik.

1. Tüy kadar hafif: Logitech G G435

Oyuncu kulaklıklarının kimi zaman tüm gün süren uzun kullanım saatleri düşünüldüğünde kriterlerden bir tanesi, kuşkusuz, konfor olarak göze çarpıyor. Sadece 165 gram ağırlığındaki Logitech G G435, baskı yapmayan kulak yastıkları ve kablosuz kullanım rahatlığıyla kulaklık takmakta olduğunuzu size unutturabilir. Logitech tarafından geliştirilen Lightspeed teknolojisini kullanan Logitech G G435 oyuncu kulaklığı en pahalı modellerden biri olarak göze çarpıyor. Arka plan gürültüsünü azaltan, özel mikrofonlara da sahip kulaklığın on sekiz saate varan pil ömrü sayesinde oyun zevkiniz asla yarım kalmayacak.

2. ClearCast Mikrofon: SteelSeries Arctis 1

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SteelSeries Arctis 1 modeli 240 gram ağırlığa sahip. Bunun başlıca sebebi, kafa bandı içinde kullanılan çelik takviyeler. Kullanılan çelik materyal, dayanıklılık konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. SteelSeries Arctis 1 ClearCast ismini verdiği teknolojiyle kullanıcılarına çıkarılabilir bir mikrofon sunuyor. Arka plan gürültüsünü engelleme konusunda oldukça başarılı olan mikrofonunu dilediğiniz gibi ayarlamanız veya ihtiyaç duymadığınız zamanlarda çıkarmanız son derece kolay. SteelSeries Arctis 1 uygun fiyatlı, en iyi oyuncu kulaklığı modellerinden biri olarak göze çarpıyor.

3. Kablosuz özgür kullanım: SteelSeries Arctis 1 Wireless

SteelSeries Arctis 1 Wireless modeli, her ne kadar bir önceki modelin kablosuz versiyonu gibi görünse de tek fark bu değil! Sınır tanımayan çoklu platform desteğiyle ön plana çıkan cihaz PC, PS4, Switch, Android ve Xbox ile son derece uyumlu çalışırken ses kalitesinden de asla ödün vermiyor. Kablosuz bir kulaklık olması sebebiyle içerisinde dâhilî bir batarya bulunduran ve sadece 257 gram ağırlığa sahip SteelSeries Arctis 1 Wireless modeli, bluetooth oyuncu kulaklık önerisi arayanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde.

4. Zengin kutu içeriği: HyperX Cloud II

HyperX Cloud II, oyuncu kulaklıkları arasında en çok rağbet görenlerden. Kutu içeriğinde USB ses kartı, takıp çıkarılabilen mikrofon, değiştirilebilir kadife kulaklık yastıkları, özel taşıma çantası ve uçak adaptörü bulunuyor. HyperX Cloud II, dışarıdan gelecek seslere karşı başarılı bir yalıtım sağlıyor, ses kalitesi ise kusursuz! Dâhilî DSP ses kartı ile cihaz üzerine yerleştirilmiş gelişmiş USB ses kontrol kutusu oyun oynarken hızlı bir şekilde ses ayarlarınızı yapmanızı sağlıyor. Ayrıca kulaklığın donanım tabanlı ve tak çalıştır özellikli olmasından dolayı, sürücü yüklemesine gerek duymuyorsunuz.

5. Premium his arayanlara: Corsair Ca-9011202- Eu Void Elite Rgb 7.1 Wireless

Corsair'ın sanal çevresel ses desteğine sahip bu modeli, kullanıcılara gerçek anlamda premium bir his yaşatıyor. Kafa bandının alt kısmına yerleştirilmiş dolgu yastıkları sayesinde uzun saatler kullanımda dahi konfordan ödün vermiyor. Kulaklığın üzerinde bulunan kontrol paneli sayesinde klasik ses denetimlerini hızlıca gerçekleştirmek mümkün. Klasik ses denetimlerine ek olarak bu modelde sanal çevresel ses desteğini de yine bu panelden etkinleştirebilirsiniz. Kusursuz tasarımı, ses kalitesi ve sağladığı konforla Corsair Void Elite Rgb 7.1 Wireless Kulaklık, her oyuncunun sahip olmak isteyeceği türden bir ürün!

6. Fiyat performans ürünü arayanlara: HP H360G 7.1 Surround USB

HP H360G 7.1 Surround USB modeli oldukça şık bir görüntüye sahip. Ses kalitesi ve yalıtım konusunda da fiyatına göre oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Nefes alabilir yapıda tasarlanmış kulak yastıkları, uzun süreli kullanımlarda dahi sizi rahatsız etmiyor. HP H360G 7.1 Surround USB'nin led ışıklarının hemen altında ses düzeyi kontrolü sağlayabileceğiniz bir panel yer alıyor. Oyuncu kulaklığı önerisinde ucuz bir model olan HP H360G 7.1 Surround USB, oyun zevkinden ödün vermek istemeyen ama bütçesini gözetenler için iyi bir alternatif.

7. Kendinizi oyunun içindeymiş gibi hissedin: SteelSeries Arctis Prime

SteelSeries Arctis Prime modeli, gerçek anlamda kusursuz bir ses yalıtımı sağlıyor. Bu özelliğinin arkasındaysa kulak yastıklarında deri malzeme kullanılmış olması var. Deri malzeme uzun süreli kullanımlarda terlemeye yol açsa da kolay temizlenebilen yapısı sayesinde daha hijyenik ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. SteelSeries Arctis Prime, çıkarılabilir bağlantı kablosuna sahip. Bu sayede bağlantı kablosuyla ilgili bir problem yaşamanız durumunda kolaylıkla yenisiyle değiştirmeniz mümkün. Aynı zamanda SteelSeries Arctis Prime'ın ses kalitesi konusunda iddiali olan HiRes bir kulaklık olduğunu da ekleyelim. Hangi oyuncu kulaklığını almalıyım diye soranlar için cevap SteelSeries Arctis Prime!

8. Şık tasarımıyla göz dolduran: Razer Blackshark V2 X

Oyuncular tarafından tercih edilen, en iyi oyuncu kulaklığı 2022 yılında yine Razer Blackshark V2 X oldu. Kulaklık, şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. 240 gram ağırlığı sayesinde kullanıcının boyun bölgesine ekstra yük bindirmeden konforlu bir kullanım sağlıyor. Üründe yalnızca 3.5 milimetre jack girişi mevcut. Bu sayede Razer Blackshark V2 X'i, uygun ölçüde jack girişi bulunan tüm cihazlarda kullanabiliyorsunuz. USB ile bağlantı sağlamamasına rağmen, 7.1 sanal çevresel ses desteğini cihazla birlikte kullanmak mümkün. Razer Blackshark V2 X modeli, Razer tarafından geliştirilen HyperClear Cardioid mikrofona sahip. Sesleri son derece net ve kaliteli bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor.

9. Tam bir profesyonel: Logitech G Pro X 7.1

Logitech G Pro X 7.1 için söylediğimiz profesyonel yakıştırması kesinlikle lafın gelişi değil! Logitech bu modelini profesyonel e-sporculardan aldığı geri dönüşlerle geliştirdi. Aynı segmentte yer alan, diğer oyuncu kulaklıklarını incelediğimizde birçoğunda renkli ışıklandırmalar kullanıldığını görüyoruz ancak Logitech G Pro X 7.1 diğerlerinin aksine daha sade bir tasarıma sahip. Kafa bandı kısmında yer alan memory foam özellikli köpük dolgu desteğiyle kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunmak için özel olarak tasarlanmış. Oldukça esnek ve dayanıklı yapısıyla Logitech G Pro X 7.1 profesyonellerden ilham alan tasarımıyla profesyonel olmak isteyen oyuncuları bekliyor!

10. Asla bitmeyen oyun keyfi için: HyperX Alpha

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En iyi oyuncu kulaklığı markaları arasında olan HyperX, Alpha modelinde kullandığı büyük bataryalar sayesinde 300 saate kadar pil ömrü sunuyor. Size ürünü en son ne zaman şarj ettiğinizi unutturacak uzun pil ömrü dışında, kusursuz bir ses yalıtımı ve oyunlarda en ufak ayrıntıya kadar duymanızı sağlayacak mükemmel bir ses kalitesine sahip. Üstelik tam şarj olma süresi de sadece dört buçuk saat! Mikrofonunun ise discord ve TeamSpeak sertifikalı olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda 7.1 sanal çevresel ses desteği de bulunan HyperX Alpha, kusursuz özellikleriyle sizi asla pişman etmeyecek!

11. Ekstra rahat: SteelSeries Tusq In-Ear

SteelSeries Tusq In-Ear rahatlıktan ve kaliteden ödün vermek istemeyen oyuncular için oyuncu kulak içi kulaklık önerisi olarak ön plana çıkıyor. SteelSeries bu modelinde çıkarılabilir boom mikrofon ve dâhilî mikrofondan oluşan çift mikrofon sistemi kullanmış. Saatlerce rahat kullanım sağlayan hafif çevre süspansiyona ve üç boyda tasarlanmış, sınıfının en iyisi silikon kulaklık uçlarına sahip. Ayrıca üç buçuk milimetre analog aracılığıyla çoklu platform desteği sunan SteelSeries Tusq In-Ear, en iyi oyuncu kulak içi kulaklık modellerinden biri olarak öne çıkıyor.