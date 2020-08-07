Oyunseverlerin merakla beklediği telefon tanıtıldı! Özellikleri "yok artık" dedirtiyor...

Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi, telefon üretimi konusunda devlere kafa tutacak konuma gelmeye başladı. Ciddi miktarda bütçeleri telefona vermek istemeyen ve aynı zamanda telefonda performans arayan kişiler fiyat/performans denebilecek ürünlere yöneliyor. Bu yönelimlerin çoğunu kendine çeken Xiaomi, tercih edenleri genellikle pişman etmiyor. Son dönemde oyunseverler için kaliteli bir ürün hazırlığında olan firma Black Shark 3S model telefonu piyasaya sundu. Telefonda oyun oynamayı tercih eden insanlar tarafından fazla rağbet görebilir. Çünkü sahip olduğu özellikler oyunseverlerin ilgisini çekebilecek seviyede.
OYUNSEVERLERİN HEYECANLA BEKLEDİĞİ BLACK SHARK 3S'İN ÖZELLİKLERİ
GÜÇLÜ BİR DONANIMLA BERABER GELİYOR
Performans odaklı bir telefon olmasından dolayı donanımsal açıdan çok güçlü bir teknolojik cihaz. Kaliteli oyun deneyimi sunan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. Çinli firma güçlü işlemcinin yanında telefonda 12 GB RAM kullanarak dikkat çeken bir adım atmış. Dahili depolama alanı olarak 128 GB tercih edilmiş ancak isteyenler için 256 GB dahili hafızaya sahip modeli de mevcut durumda.
BAŞARILI DONANIM ÖZELLİKLERİ KALİTELİ EKRAN İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ
Oyunları yüksek grafik ayarlarında oynarken konforlu bir ortam oluşturmayı hedefleyen Çinli marka, 6.67 inçlik bir ekran tercih etmiş. AMOLED ekran 1080x2040 piksel çözünürlüğe sahip. Panelin 120 Hz tazeleme hızı, 270 Hz dokunma hassasiyeti ve 500 nits parlaklığa sahip olması oldukça etkileyici. Genel tasarımlar için son yıllarda sıkça tercih edilen çentikli yapı, bu telefonun dizaynında kullanılmamış. Ayrıca, JOYUI 12 oyunculara 3 boyutlu ses ve oyun titreşimi gibi özelliklere ulaşabilme imkanı tanıyor.
KAMERA KONUSUNDA DA İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR
Ön yüzünde 20 megapiksellik bir selfie kamerası bulunduran telefon, arka tarafında 3 kamera ile geliyor. 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı lens ve 5MP derinlik sensörü üçlü kamera modülünü oluşturuyor. Oyun odaklı olarak tasarlanan Black Shark 3S, 4729 mAh bataryası ile ortalamanın üzerinde bir telefon sunuyor. Son dönemde çıkan telefonların neredeyse hepsinde bulunan hızlı şarj desteği bu modelde de bulunuyor. Sadece 38 dakika içerisinde bataryayı doldurabilmenizi sağlayan 65W hızlı şarj desteği Xiaomi'nin Black Shark 3S modelinin bünyesinde bulunuyor. Kullanıcılar için farklı opsiyonlar bulunduran telefon, 18W kablosuz şarj seçeneğine de sahip. Heyecanla birçok insanın bu telefonu beklemesi özellikleri görünce pek de şaşırtıcı bir durum değil. Gelişmiş özelliklere sahip telefon, yaklaşık 575 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
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