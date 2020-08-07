HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oyunseverlerin merakla beklediği telefon tanıtıldı! Özellikleri "yok artık" dedirtiyor...

Oyunseverlerin merakla beklediği telefon tanıtıldı! Özellikleri "yok artık" dedirtiyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Son yıllarda adından sıkça bahsettiren Xiaomi, her geçen gün popülerliğini artıyor. Ürettiği son teknoloji ürünleri ile hep bir adım öne çıkan marka ciddi bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. Teknoloji piyasasında performans odaklı ürünleri uygun fiyatlardan satışa sunmaları ilgi görmelerine sebep oldu. Karşınızda oyun performansında iddialı olan ve merakla beklenen Black Shark 3S...

Oyunseverlerin merakla beklediği telefon tanıtıldı! Özellikleri "yok artık" dedirtiyor...

Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi, telefon üretimi konusunda devlere kafa tutacak konuma gelmeye başladı. Ciddi miktarda bütçeleri telefona vermek istemeyen ve aynı zamanda telefonda performans arayan kişiler fiyat/performans denebilecek ürünlere yöneliyor. Bu yönelimlerin çoğunu kendine çeken Xiaomi, tercih edenleri genellikle pişman etmiyor. Son dönemde oyunseverler için kaliteli bir ürün hazırlığında olan firma Black Shark 3S model telefonu piyasaya sundu. Telefonda oyun oynamayı tercih eden insanlar tarafından fazla rağbet görebilir. Çünkü sahip olduğu özellikler oyunseverlerin ilgisini çekebilecek seviyede.

OYUNSEVERLERİN HEYECANLA BEKLEDİĞİ BLACK SHARK 3S'İN ÖZELLİKLERİ

GÜÇLÜ BİR DONANIMLA BERABER GELİYOR

Performans odaklı bir telefon olmasından dolayı donanımsal açıdan çok güçlü bir teknolojik cihaz. Kaliteli oyun deneyimi sunan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. Çinli firma güçlü işlemcinin yanında telefonda 12 GB RAM kullanarak dikkat çeken bir adım atmış. Dahili depolama alanı olarak 128 GB tercih edilmiş ancak isteyenler için 256 GB dahili hafızaya sahip modeli de mevcut durumda.

BAŞARILI DONANIM ÖZELLİKLERİ KALİTELİ EKRAN İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ

Oyunları yüksek grafik ayarlarında oynarken konforlu bir ortam oluşturmayı hedefleyen Çinli marka, 6.67 inçlik bir ekran tercih etmiş. AMOLED ekran 1080x2040 piksel çözünürlüğe sahip. Panelin 120 Hz tazeleme hızı, 270 Hz dokunma hassasiyeti ve 500 nits parlaklığa sahip olması oldukça etkileyici. Genel tasarımlar için son yıllarda sıkça tercih edilen çentikli yapı, bu telefonun dizaynında kullanılmamış. Ayrıca, JOYUI 12 oyunculara 3 boyutlu ses ve oyun titreşimi gibi özelliklere ulaşabilme imkanı tanıyor.

KAMERA KONUSUNDA DA İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Ön yüzünde 20 megapiksellik bir selfie kamerası bulunduran telefon, arka tarafında 3 kamera ile geliyor. 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı lens ve 5MP derinlik sensörü üçlü kamera modülünü oluşturuyor. Oyun odaklı olarak tasarlanan Black Shark 3S, 4729 mAh bataryası ile ortalamanın üzerinde bir telefon sunuyor. Son dönemde çıkan telefonların neredeyse hepsinde bulunan hızlı şarj desteği bu modelde de bulunuyor. Sadece 38 dakika içerisinde bataryayı doldurabilmenizi sağlayan 65W hızlı şarj desteği Xiaomi'nin Black Shark 3S modelinin bünyesinde bulunuyor. Kullanıcılar için farklı opsiyonlar bulunduran telefon, 18W kablosuz şarj seçeneğine de sahip. Heyecanla birçok insanın bu telefonu beklemesi özellikleri görünce pek de şaşırtıcı bir durum değil. Gelişmiş özelliklere sahip telefon, yaklaşık 575 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Twitter'dan tartışma yaratan etiket kararı! Profilde gözükecekTwitter'dan tartışma yaratan etiket kararı! Profilde gözükecek
Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

İlginizi Çekebilir

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni BMW 5 serisi Türkiye'ye geliyor! İşte Yeni BMW 5 serisinin Türkiye fiyatı

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

Siber korsanlar bu kez Canon'u hedef aldı!

Dev firmaya siber saldırı şoku!

Twitter'dan devlet kontrollü hesaplara etiket!

Twitter'dan tartışma yaratan etiket kararı! Profilde gözükecek

Hindistan durmuyor: Şimdi de Xiaomi uygulamalarını yasakladılar!

Xiaomi uygulamalarını yasakladılar!

Galaxy Z Fold 2'ye taze rakip: Google'dan katlanabilir akıllı telefon geliyor!

Raporlarda çıktı: Google 'gerek yok' dediği telefonu üretiyor!

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.