Oyunseverlerin merakla beklediği telefon tanıtıldı! Özellikleri "yok artık" dedirtiyor...

Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi, telefon üretimi konusunda devlere kafa tutacak konuma gelmeye başladı. Ciddi miktarda bütçeleri telefona vermek istemeyen ve aynı zamanda telefonda performans arayan kişiler fiyat/performans denebilecek ürünlere yöneliyor. Bu yönelimlerin çoğunu kendine çeken Xiaomi, tercih edenleri genellikle pişman etmiyor. Son dönemde oyunseverler için kaliteli bir ürün hazırlığında olan firma Black Shark 3S model telefonu piyasaya sundu. Telefonda oyun oynamayı tercih eden insanlar tarafından fazla rağbet görebilir. Çünkü sahip olduğu özellikler oyunseverlerin ilgisini çekebilecek seviyede.

OYUNSEVERLERİN HEYECANLA BEKLEDİĞİ BLACK SHARK 3S'İN ÖZELLİKLERİ

GÜÇLÜ BİR DONANIMLA BERABER GELİYOR

Performans odaklı bir telefon olmasından dolayı donanımsal açıdan çok güçlü bir teknolojik cihaz. Kaliteli oyun deneyimi sunan telefonda Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. Çinli firma güçlü işlemcinin yanında telefonda 12 GB RAM kullanarak dikkat çeken bir adım atmış. Dahili depolama alanı olarak 128 GB tercih edilmiş ancak isteyenler için 256 GB dahili hafızaya sahip modeli de mevcut durumda.