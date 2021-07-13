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  4. Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı

Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı

13.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de bir şahıs, kavgalı olduğu öz amcasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Aynı gün içinde gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Şirkan A., yeğeni Münür A.’nın evli olmasına rağmen Almanya’da yaşayan bir kadınla internet üzerinden gönül ilişkisi yaşadığını öğrendi. Yeğeninin ilişkisini onaylamayan amca yeğen arasında bu sebeple husumet oluştu. Amcasıyla husumetli olan Münür A., onu sokakta görünce cinayeti işledi.

Öz amcasını bıçaklayıp öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı

Olay, 12 Temmuz akşamı saat 19.30 sıralarında İstanbul Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şirkan A. (50) sokakta yürürken yeğeni Münür A. (34) ile karşılaştı. Münür A., öz amcasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Şirkan A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AMCASI YEĞENİNİN YASAK AŞKINI ÖĞRENMİŞ

Polisten alınan bilgiye göre, Şirkan A., yeğeni Münür A.’nın evli olmasına rağmen Almanya’da yaşayan bir kadınla internet üzerinden gönül ilişkisi yaşadığını öğrendi. Yeğeninin ilişkisini onaylamayan amca, onunla bu yüzden kavga etti. Amca yeğen arasında bu sebeple husumet oluştu. Amcasıyla husumetli olan Münür A., onu sokakta görünce cinayeti işledi.

AYNI GÜN İÇİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Münür A.’yı aynı gün içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Münür A.’nın 6 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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İstanbul Sultanbeyli
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