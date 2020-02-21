Ozan Ceyhun: Avusturya Büyükelçiliği'ne atanma kararı tartışma yaratan eski Avrupa Parlamentosu üyesi

Muhafazakar kesimden bazı sosyal medya kullanıcıları ise kararı Ceyhun'un bir dönem Milli Görüş'ü "terör örgütleriyle" eşleştiren sözleri nedeniyle eleştirdi.

Bunun yanında İYİ Parti'ye yakın Yeniçağ gazetesinin internet sitesi ile geçtiğimiz günlerde kapatılan, MHP'ye yakın Ortadoğu gazetesinin internet sitesinde de karar, eleştiren bir tarzda verildi.

Bunun nedeni ise Ceyhun'un 1980 yılında ülkücü görüşlü bir kişinin öldürülmesiyle ilgili davada cinayet suçlamasıyla yargılanmış olması.

2000'de istifa ederek Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) geçti ve 2004'e kadar AP'deki görevini sürdürdü.

1979'da Boğaziçi Lisesi'nden mezun oldu sonra da Hacettepe Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okudu.

Ceyhun bu gruplarla ilgili bilgi istemiş ve bunların kendisi için "en az terör örgütleri kadar tehlikeli olduğunu" söylemişti.

20 yıl sonra, 2000 yılında ilk kez yeniden Türkiye'ye giden Ceyhun, 2000'li yıllarda Türkiye'nin iç siyasetinde daha görünür bir isim oldu.

"**A**K Parti'ye geçti, 'fırıldak' diyorlar**"**

Ceyhun, o dönem bir gazeteye verdiği röportajda görüşlerinin zaman içinde değiştiğini söyledi:

"Milli Görüş ile ilgili cümlelerim ortaya koyuluyor, bunların bugün önemi yok. O zaman öyle düşünüyordum. O yıllarda türbana da karşıydım. Ancak şimdi farklı düşünüyorum."

Ceyhun, aynı söyleşide AKP'ye geçmesiyle ilgili eleştirileri de yanıtlarken siyasi partilere yaklaşımını da şu sözlerle anlattı:

"AK Parti'ye geçti, 'fırıldak' diyorlar. 1987'de Yeşiller Partisi'ne üye oldum, 1989'da aktif siyasete başladım. Ben üye olduğumda Yeşiller Partisi'nin içeriğini bilmiyordum. Bulunduğun kasabada dernek başkanıydım, Yeşiller 'Gel bize olanak sunalım sana' dediler.

"Ben hiçbir zaman yeşil olmadım ama olanak sunulduğu için siyaset yaptım. Yeşiller içinde adım karpuzdu dışı yeşil içi kırmızı diye. Yeşillerle her şeyim tersti. Sadece yabancılar politikasında uzlaştık. Bu hareket içinde isim yaptım.

"O dönem SPD lideri Schröder'den davet geldi; 'Yeşiller içinde nasıl cebelleştiğini görüyoruz, daha ne kadar çekeceksin bu işkenceyi dedi' Ben de SPD'ye geçtim."