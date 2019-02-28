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Özbek ve Türk iş adamları Taşkent'te buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:44 | Son Güncelleme

İş adamları inşaat sektöründeki iş birliği olanaklarını ele aldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te Özbek ve Türk iş adamları bir araya geldi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Özbek-Türk Ticaret Evi tarafından organize edilen toplantıya inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi sektörlerinde faaliyet yapan 30’dan fazla Türk iş adamı ile çok sayıda Özbek yetkili ve iş adamı katıldı.

İki ülke arasındaki ticari-ekonomik ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenen toplantıda konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, ortak tarih, kültür ve değerlere sahip Özbekistan ile Türkiye’nin bu ortak değerlerden güç alarak tüm alanlardaki iş birliğini daha da geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Geçmişte büyük düşünür ve alimleri yetiştiren bu toprakların büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Er, derin devlet geleneklerine sahip Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin bölgenin de kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Büyükelçi Er, Türkiye’nin köklü bir kuruluşu olan DAİB üyelerinin katıldığı bu toplantının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver de 5 bini aşkın ihracatçıyı birleştiren DAİB üyelerinin dünyanın 177 ülkesine ihracat yaptığını anımsatarak, toplantıya çeşitli alanlarda faaliyet yapan 32 iş adamı ile katıldıklarını, amaçlarının ata yurdu Özbekistan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Tanrıver, inşaat sektörünün Özbekistan’da hızla gelişmekte olduğunu kaydederek, Türk iş adamlarının bu sektörde en layık şekilde yerini alacağına ve bu toplantının iki ülke iş adamları için somut iş birlikleri doğuracağına inandığını kaydetti.

Toplantı kapsamında, Özbek ve Türk iş adamları arasında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildi.

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Özbekistan Özbekistan-Türkiye ilişkileri Taşkent Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er türk işadamları

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