Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul etti

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er’i kabul etti.

Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi. Görüşmede Büyükelçi Er’in güven mektubunun bir örneğini sunduğu Bakan Kamilov, Er’i kutlayarak, görevinde başarılar diledi. Büyükelçi Er, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının çok güçlü olduğu ve kardeş gördüğü Özbekistan’a büyükelçi olarak atanmasından memnuniyetini dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve bu bağı güçlendirmek için gerekli çabayı göstereceğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Özbekistan ziyaretine değinilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmelerin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığı vurgulandı. Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’a ziyareti sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının bu yıl iki devlet liderlerinin katılımıyla Türkiye’de düzenlenmesine yönelik hazırlıklar da ele alındı.

Büyükelçi Er’in güven mektubunun aslını önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e sunması bekleniyor.

