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  4. Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki 20 yıllık mayınlar temizlendi

Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki 20 yıllık mayınlar temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki 20 yıllık mayınlar temizlendi

Özbekistan ile Tacikistan sınırındaki 20 yıllık mayınların temizlendiği bildirildi.

Tacikistan Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Özbekistan ile Tacikistan sınırına 20 yıl önce döşendiği belirtilen mayınların temizleme çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, mayın temizleme çalışmalarının, Özbekistan sınırları içerisinde ve Özbek uzmanlar tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, sınırdaki mayınların temizlenmesini öngören anlaşmayı Mart 2019'da imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında oluşturulan çalışma grubu, Nisan 2019'da mayın temizleme çalışmalarına başlamıştı.

Özbekistan, Tacikistan'daki iç savaşın ardından yasa dışı silahlı gruplar ve uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızmasını önlemek amacıyla 1990'lı yılların sonunda, bu ülkeyle sınırının kontrol edilmesi güç bölgelerine mayın döşemişti. İki ülke sınırındaki 9,5 kilometrekarelik alana mayın döşendiği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Özbekistan-Tacikistan ilişkileri Tacikistan

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