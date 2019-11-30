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Özbekistan'ın Hive şehri 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:43 | Son Güncelleme

Özbekistan'ın Hive şehri 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi

OŞ (AA) - Özbekistan'ın Hive şehri, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı'nda "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi.

Türk dünyasının 2019 Kültür Başkenti Kırgızistan'ın Oş şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı sona erdi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, toplantının kapanış oturumunda, Özbekistan'ın Hive şehrinin oy birliği ile "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini duyurdu.

Camankulov'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Rafig Bayramov, Kazakistan Kültür Bakan Yardımcısı Nurkisa Dayeşov, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Kamola Akilova, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Gurbanmurad Mıradaliyev ve gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı.

- Kadim şehir Hive

Hive şehriyle ilgili tanıtım filminin gösterildiği toplantıda, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Akilova, şehirle ilgili sunum yaptı.

Özbekistan'ın kadim Hive şehrinin Orta Çağ mimarisinin eşsiz ve görkemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Akilova, Büyük İpek Yolu'nda yerleşen şehrin birçok din ve medeniyetlere ev sahipliğini yaptığını ve 17. yüzyılda şehirleştiğini belirtti.

Akilova, Hive şehrinin 12 Aralık 1990'da UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi'ne girdiğini hatırlattı.

Şehirdeki "İçan Kale" açık hava müzesinin Özbekistan'ın en eski müzelerinden biri olduğunu ifade eden Akilova, "İçan Kale'de 54 tarihi mimari yapı, 360 ev mevcut ve kalede 2 bin 600 kişi yaşamaktadır. Kalede, Harezm'in 3 bin yıllık tarihinin maddi ve manevi kültürünü yansıtan yaklaşık 40 bin nadir yapı bulunmaktadır." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
"2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" Hive Kırgızistan

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