MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz'in korumaları sokak ortasında yürüyen kadınları itti! Tepki çeken görüntüler

Özcan Deniz'in korumaları sokak ortasında yürüyen kadınları itti! Tepki çeken görüntüler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ailesiyle yaşadığı görüntülerle gündeme gelen ve ablasını bir video paylaşmakla tehdit eden Özcan Deniz yine koruma ordusuyla dolaştı. Korumalar vatandaşları yolun ortasında itince ortaya çirkin görüntüler çıktı.

Özcan Deniz'in korumaları sokak ortasında yürüyen kadınları itti! Tepki çeken görüntüler

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde aile üyelerine rest çekmişti.

Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama kız kardeşi Yurda Gürler, yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Özcan Deniz şoke eden bir paylaşım yapmıştı.

Kardeşinin evli bir adamla olduğunu belirten Deniz; "Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Untitled-1

Özcan Deniz şimdi de Alaçatı sokaklarındaki koruma ordusuyla gezerken yaşananlarla gündemde.

GENÇ KADININ YORUMU GÜNDEM OLDU

Koruma ordusuyla aracına giderken görüntülenen Özcan Deniz'in korumaları yolda yürüyen genç kadınları itti. Bir kadın yaşananlara anlam veremezken "Ne yapacağım Özcan Deniz'i mi yiyeceğim" diyerek tepki gösterdi.

Çirkin görüntülere sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Bu anları görenler "Bu ne terbiyesizlik", "Ya nasıl bir hadsizlik", "Kızı güzel tepki vermiş" yorumlarında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
En Çok Okunan Haberler
Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi

Amca konuşmak istemedi, özel ekip devreye girdi

Türkiye’de görüldü! Bazı bölgeler karantina altına alındı!

Türkiye’de görüldü! Bazı bölgeler karantina altına alındı!

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Real Madrid'de krizin adı: Arda Güler!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı!

Gayrimenkul düşüşü devam ediyor.. Kiralık daireden daha ucuz

Gayrimenkul düşüşü devam ediyor.. Kiralık daireden daha ucuz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.