Özcan Deniz'in korumaları sokak ortasında yürüyen kadınları itti! Tepki çeken görüntüler

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde aile üyelerine rest çekmişti.

Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama kız kardeşi Yurda Gürler, yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Özcan Deniz şoke eden bir paylaşım yapmıştı.

Kardeşinin evli bir adamla olduğunu belirten Deniz; "Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Özcan Deniz şimdi de Alaçatı sokaklarındaki koruma ordusuyla gezerken yaşananlarla gündemde.

GENÇ KADININ YORUMU GÜNDEM OLDU

Koruma ordusuyla aracına giderken görüntülenen Özcan Deniz'in korumaları yolda yürüyen genç kadınları itti. Bir kadın yaşananlara anlam veremezken "Ne yapacağım Özcan Deniz'i mi yiyeceğim" diyerek tepki gösterdi.

Çirkin görüntülere sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Bu anları görenler "Bu ne terbiyesizlik", "Ya nasıl bir hadsizlik", "Kızı güzel tepki vermiş" yorumlarında bulundu.