Özcan Deniz ve Özgü Namal'lı Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı kadroda

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Ömür Atay'ın yöneteceği, Necati Şahin'in yazdığı dizi heyecanla bekleniyor. Kadrosuna her geçen gün yeni isimlerin dahil olduğu diziye yeni bir isim daha katıldı.

Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisindeki performansıyla dikkat çeken Zehra Kelleci, Kızıl Goncalar'ın kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selen Öztürk ve Erkan Avcı’nın kızları Zehra Kelleci, dizide Feyza karakterine hayat verecek.

