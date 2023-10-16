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Özcan Deniz ve Özgü Namal'lı Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı kadroda

16.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Özgü Namal'ın ekrana dönmesini sağlayan ve Özcan Deniz'in de başrolde olduğu "Kızıl Goncalar" dizisinin kadrosu giderek şekilleniyor. Son olarak Duygu Sarışın ve Sitare Akbaş'ın dahil olduğu diziye Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı dahil oldu.

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Ömür Atay'ın yöneteceği, Necati Şahin'in yazdığı dizi heyecanla bekleniyor. Kadrosuna her geçen gün yeni isimlerin dahil olduğu diziye yeni bir isim daha katıldı.

Zehra Kelleci 1

Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisindeki performansıyla dikkat çeken Zehra Kelleci, Kızıl Goncalar'ın kadrosuna dahil oldu.

Zehra Kelleci 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selen Öztürk ve Erkan Avcı’nın kızları Zehra Kelleci, dizide Feyza karakterine hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Özgü Namal feyza

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