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Özdağ'ın ses getiren Kılıçdaroğlu kararına Şentop'tan çarpıcı yorum! Canlı yayında 'Sıkıntı var demektir' mesajı dikkat çekti

24.05.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günkü cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için kararı merakla beklenen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, parti olarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu ve tüm seçmenlere çağrı yaptı. Özdağ'ın gündemi hareketlendiren açıklamasına ilişkin hükümet kanadından ilk yorum geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayındaki değerlendirmesinde "Sayın Özdağ'ın bugünkü değerlendirmesine baktığımızda sıkıntılar olduğunu görüyoruz" dedi.

Özdağ'ın ses getiren Kılıçdaroğlu kararına Şentop'tan çarpıcı yorum! Canlı yayında 'Sıkıntı var demektir' mesajı dikkat çekti

Türkiye 4 gün sonra 13. cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. İkinci tura kalan adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları geliyor. Dağılan ATA İttifakı'nın ilk turdaki cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini duyurmasının ardından son olarak dağılan ittifaktan bir diğer lider olan Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

KARARINI BU SÖZLERLE DUYURDU

Kılıçdaroğlu ile fikir birliğine vardıklarını belirten ve ortak protokol metni imzalayan Ümit Özdağ, "Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleme kararı verdik" dedi ve seçmenlere Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısında bulundu.

AA-20230524-31221090-31221088-CUMHURBASKANI_ADAYI_VE_CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_ZAFER_PARTISI_GENEL_BASKANI_OZDAG_ILE_GORUSTU

Açıklamadan kısa süre sonra ise 7 madddelik ortak protokol metni paylaşıldı.

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek!
Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

ŞENTOP'TAN 'DEMEK Kİ SIKINTI VAR' YORUMU

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek kararını TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları dikkat çekti. Şentop konuyla ilgili şunları ifade etti:

"Sayın Özdağ'ın bugünkü değerlendirmesine baktığımızda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Protokoldeki iki imza sıkıntı var demektir."

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"Sinan Oğan temel meseleyi görerek karar verdi. Kılıçdaroğlu'na PKK destekçilerinin destek vermesi Özdağ tarafından eleştiriliyordu. Sayın Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcılığı bir hayli dağıttı zaten. Bir kabine oluşturacak kadar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak resmen."

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Mustafa Şentop

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