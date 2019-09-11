HABER

(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde SMA hastalığının en tehlikeli türü SMA Tip 1 teşhisi konulan ve 3 kez kalbi duran 2 yaşındaki Alperen Şimşek, ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ayhan Şimşek çiftinin üçüncü çocukları Alperen Şimşek’e henüz iki aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu.

(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde SMA hastalığının en tehlikeli türü SMA Tip 1 teşhisi konulan ve 3 kez kalbi duran 2 yaşındaki Alperen Şimşek, ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ayhan Şimşek çiftinin üçüncü çocukları Alperen Şimşek’e henüz iki aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Yapılan müdahaleler sonucu 3 kez hayata döndürülen Alperen’in beyninde hasar oluştu. SMA Tip 1 tedavisi için iğne kullanan Alperen’in ilacı, beyninde oluşan hasarın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesildi. Evde makineye bağlı yaşayan Alperen’in ailesi, sosyal medya üzerinden duydukları takviye edici bir gıda ürünü kullandı. Aile ürünü kullanmaya başladıktan sonra çocuklarında olumlu değişiklikler gözlemlediklerini belirtti.

"Çok zor dönem yaşadık"
Anne Ayşe Şimşek, yaşadıkları süreci anlatarak, "İki aylık aşısına gidene kadar hiçbir şey fark etmedik. Aşı için çağırdıklarında hemşire çocuğun nefes almasında bir anormallik hissetti. Doktora gösterelim aşı yapmayalım dedim. Bizi hastaneye sevk ettiler. İki gün yoğun bakımda kaldı. Genetik testler yapıldı. SMA Tip 1 olduğu anlaşıldı. Çok zor dönem yaşadık. 3 sefer kalbi durdu. Yaşama döndürene kadar 3-5 dakika geçti. Beyninde hasar oluştu. Beyin hasarı oluştuğundan doktorlar iğnesini tehlikeli olabileceği için veremeyiz dediler” dedi.

"Burada üretilmesi lazım"
Sosyal medya üzerinden haberdar oldukları bir gıda takviyesi olan şurubu kullanmaya başladıklarını anlatan anne Şimşek, "Araştırdım. Kullanan kişilerle görüştüm. Çok güzel etkisi olduğunu fark ettik. Beyin hasarından önce makineden ayrı durabiliyordu. Ancak şimdi makineye bağlı. Şuruptan 3 şişe kullandık. Olumlu etkilerini gördük. Kasların güçlendiğini görüyoruz. Bacaklarını itip geri çekiyor. Kucağıma alıp oturtabiliyorum. Şuruptan önce yerinden kaldıramıyordum. Her yeri acıyordu. Şurup burada üretilmiyor. Yapan kişi para almıyor. Devlete kendini inandırmak istiyor. Diğer ailelerde şurubun devamını istiyor. Devamı yok. Burada üretilmesi lazım. Kontrole gelen aile hekimi fayda ettiğini söyledi. Araştırılırsa içimiz rahat olur. Diğer çocuklar için de umut olabilir. CİMER’e de yazdım" diye konuştu.

(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Dara kazılarında tanıştılar, Babil zindanlarında evlendilerDara kazılarında tanıştılar, Babil zindanlarında evlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.