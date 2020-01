(Özel) 5 mahalleyi ilgilendiren yola düşen kayalar tehlike saçıyor

Sakarya’nın Arifiye ilçesiyle Geyve ilçesini birbirine bağlayan ve 5 mahalleyi ilgilendiren yola düşen kayalar tehlike saçıyor. Her an bölgede can kaybının yaşanabileceğini aktaran mahalle muhtarları, Yüksek Hızlı Tren (YHY) hattına da düşen kayalar için yetkililerin konuyla ilgili biran önce önlem almasını istedi.

Can ve mal kaybı yaşanmadan bu konunun çözülmesini istiyoruz

Düşen taş parçalarının karayoluna verdiği zarar kadar tren yoluna verdiği zararı da belirten Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi Muhtarı Murat Çınar, “Bu yol, aşağı yukarı 5-6 köyü birbirine bağlayan ve aynı zamanda da alternatif kullanılabilen bir yol. Boğazköy, Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye, Çaybaşı bu yolu alternatif yol olarak ta kullanıyor. Bu yolda zamanla heyelanlar, taş düşmeleri oluyor. Bu hem yola sıkıntı hem de aşağıda hızlı tren yolumuz var, oraya da sıkıntısı var. Bu yolun biran önce çok büyük bir sıkıntı vermeden; can ve mal kaybı olmadan bunun çözülmesini biz yetkililerden istiyoruz” şeklinde konuştu.

Her an bu bölgede can kaybı yaşayabiliriz

Heyelan nedeniyle her an bir can kaybı yaşanabileceğinin altını çizen ve yola düşen taşlar nedeniyle hem kara yolunun hem de demir yolunun zarar gördüğünü ifade eden Arifiye ilçesi Kışlaçay Mahallesi Muhtarı Cemal Aldemir, “Bu yol öyle basit bir yol değil; Doğançay’dan başlayıp Boğazköy, Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye, Semerci köy yani Adapazarı’nın tali yolu. Bilecik yoluna bir şey olduğu zaman kullanabileceğimiz bir yol. Çoktan beri toprak kaymalarının yaşandığı bir bölge. Her an bu olaydan dolayı can kaybı da yaşayabiliriz, bunun için önlem alınmasını büyüklerimizden, devlet yetkililerinden bekliyoruz. Çok eski, tarihi ve kullanılan bir yoldur. Bu yolun telef olmasını ve demir yolunun zarar görmesini istemiyoruz, önlem alınmazsa bunlar olacaktır. Boğazköy Mahalle muhtarımızın bahsettiği köprü yapıldığı takdirde, Boğazköy halkının daha rahat bir şekilde ulaşımdan faydalanmalarını sağlayacak. Demir köprümüz var, hazır yerler var biraz bütçe ayrılıp yapılması lazım. Hem bu yolun risklerini azaltacak, çok güzel bir çalışma olur o köprü olursa. Bizim köye ve çevremize güzel bir hizmet olur” ifadelerini kullandı.