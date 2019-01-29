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(Özel) 9 aylık bebek 4 santim boyunda iğne yuttu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 22:51 | Son Güncelleme

Bursa’da 9 aylık bebeğin yuttuğu 4 santim boyundaki iğne Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla çıkartıldı.Evde emeklediği sırada yerdeki 4 santim boyundaki topuzlu iğneyi ağzına atan 9 aylık çocuğun durumunu hemen ailesi fark etti.

Bursa’da 9 aylık bebeğin yuttuğu 4 santim boyundaki iğne Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla çıkartıldı.
Evde emeklediği sırada yerdeki 4 santim boyundaki topuzlu iğneyi ağzına atan 9 aylık çocuğun durumunu hemen ailesi fark etti. Minik çocuk hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çocuk Endoskopi Bölümünde Çocuk Gastroenteroloji Doktoru Doç. Dr. Kaan Demirören, tarafından yapılan başarılı operasyonla iğne çocuğun ince bağırsağından çıkartıldı. İğnenin ölçüldüğünde 4 santim boyutlarında olduğu görüldü. İğnenin çocuğa her hangi bir zarar vermediği açıklanırken, yapılan başarılı operasyonla çocuk da sağlığına kavuştu.
9 aylık bebeğin iğne yuttuğu şikayetiyle geldiğini ifade eden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Doktoru Doç. Dr. Kaan Demirören, “Bu gibi durumlar sık sık karşılaşıyoruz. 9 aylık bebek iğne yutmuştu. Biz bunu röntgenle tespit ettik. Hemen endoskopik işlem yapmaya karar verdik. Yaptığımız endoskopide bağırsakta toplu iğne tespit ettik. İğneyi endoskopi yaparak ameliyatsız şekilde çıkarttık” dedi.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammet Güzelsoy, “Hastemizde 3 ay önce çocuk endoskopi ünitesini açtık. Burada çok kaliteli işler yapılmakta. Bizim merkezimiz Bursa’da yaş ve kilo sınırı olmaksızın bütün endoskopik işlemlerin yapıldığı tek merkez” şeklinde konuştu.

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