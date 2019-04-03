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(Özel) Aile sağlık merkezi grev yaptı, vatandaşlar kapıda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde aile sağlığı merkezi çalışanı doktorlar, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti protesto etmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

(Özel) Aile sağlık merkezi grev yaptı, vatandaşlar kapıda kaldı

Beylikdüzü’nde aile sağlığı merkezi çalışanı doktorlar, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti protesto etmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sağlık merkezine alınmayarak kapıda kalan hasta ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
İstanbul Beylikdüzü’nde Nilgün Tezsezer Aile Sağlığı merkezi çalışanları, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti protesto etmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaptı, muayene olmaya gelen vatandaşlar sağlık merkezlerinin kapısından geri döndü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, polisi arayarak şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık merkezi çalışanları ile görüştü. Sağlık merkezi çalışanları durumun yasal grev hakları olduğunu savunarak bugün için tedavi hizmeti vermeyi kabul etmedi. Bu durum karşısında sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar tepkilerini dile getirerek, başka sağlık merkezlerinin yolunu tuttu.
Vatandaş tepki gösterdi
Sabahın erken saatlerinde tedavi olmak ve ilaç yazdırmak için aile sağlığı merkezine gelen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlardan Savaş Menteş, iş bırakma eyleminden haberi olmadığını belirterek, ”Grev insanların sağlığıyla oynayarak yapılmaz. Bir sorunun sıkıntın var ise gerekli kişiler sokağa çıkar pankart açar tepki gösterirsin. Bu durum mantıklı değil. Doktorlarda ameliyat yaparken insanların içinde bıçak unutuyor bez unutuyor halkta mı grev yapsın? İnsanlar böyle yapılarak mağdur edilemez” dedi.

(Özel) Aile sağlık merkezi grev yaptı, vatandaşlar kapıda kaldı

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