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(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 08:18 | Son Güncelleme

Bursa’da her hafta düzenlenen antika mezadında birbirinden değerli ürünler alıcı buluyor.

Bursa’da her hafta düzenlenen antika mezadında birbirinden değerli ürünler alıcı buluyor. Yapılan açık artırmada 80 ila 100 yıllık arasında olduğu tahmin edilen bir tablo da bin 610 liraya alıcı buldu.
Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği tarafından her perşembe akşamı Agora Çarşısı’nda, her ayın üçüncü cumartesi akşamı de Podyum Park’ta gerçekleştirilen antika mezadı rağbet görüyor. Ayrıca her ayın üçüncü pazarı İhsaniye Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan antika pazarı da kendi alanında Türkiye’de sayılı pazarlar arasında yer alıyor. Geçen perşembe Agora Çarşı’ndaki dernek binası önünde gerçekleştirilen antika mezadında, üzerinde hayvan figürleri yer alan 80 ila 100 yıllık olduğu tahmin edilen Osmanlı konaklarına yapılan, kadife üzerine sim işlemeli, pullarla bezenmiş bir tablo da bin 610 TL’ye alıcı buldu. Bu tür tabloların Asyalılar tarafından yapıldığı biliniyor.
Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Başkanı Erdal Sadıç, her hafta dernek çatısı altında bu müzayedenin gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Derneğimizin önünde arkadaşlarımız eski eşyalarını getirip bir aile ortamında hem alıp hem satıyor. Gelen esnaflarımız ve misafirlerimiz bundan çok memnunlar” dedi.
Yaklaşık 3 seneden beri antika pazarı açtıklarını anlatan Erdal Sadıç, “Her ayın 3. pazar günü tezgahlarımızı kuruyoruz. Önümüzdeki ay pazar kurulma tarihimiz 15 Eylül’dür. Bunun yanı sıra her perşembe dernek önünde muntazaman mezat yapıyoruz. Birçok ürün 5 TL’den açık arttırmaya çıkıp, 50-100-200 TL gibi rakamlara ulaşabiliyor. Bu getirilen ürünlerle de alakalıdır” diye konuştu.
Üniversite mezunu antikacı Berna Karakuş, “Antika merakım 2-3 yıl önce başladı. Önce satın alarak başladık. Sonra da satış da yapmaya başladık. Antika bağımlılık yapan bir şey. Buna başladıktan sonra vazgeçemiyorsunuz. Eski şeyler şimdiki zaman göre daha kaliteli ve yaşanmışlıkları oluyor. Manevî açıdan da sizi çok etkiliyor. Burası buna en güzel örneklerden bir yer. Bütün antikacıların toplandığı bir alan. Hep birlikte buluşarak kaliteli zaman geçiriyoruz. Kendimiz koleksiyon da yapıyoruz. Hoşumuza giden şeyler oluyor. Pullar, eski arabalar, eski paralar, yeni basım paralar, birçok şey biriktiriyoruz Aynı zamanda buradaki eski ustalar sayesinde tecbüremiz artıyor” ifadelerini kullandı.
Antikaya 20 yıldır meraklı olan Tuncer Varol, özel bir şirkette satış görevlisi olduğunu belirterek, “Bu merakım Osmanlı objeleriyle başladı. Osmanlıca yazılı taş ve mühür koleksiyonum var. Bunun yanında Cumhuriyet dönemleriyle ilgili de ciddi bir birikimim var. Antika merakım beni başka şeylere de itti. Burası çok canlı ve dinamik bir mezat. Her türlü ürün çıkıyor. Ev ürünlerinden tutun da Osmanlı parçalarına kadar her şeyi burada bulabilirsiniz. Kesemizi üzmeyecek şekilde ürünler toplayabiliyoruz. Kendi gözümüzden çıkardığımız birçok şeyi de satma imkanı buluyoruz” şeklinde konuştu.

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor

(Özel) Antikacılar bu mezatta buluşuyor
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