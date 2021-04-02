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  4. (ÖZEL) Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız, balkondan atladı

(ÖZEL) Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız, balkondan atladı

02.04.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de arkadaşı ile tartışan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kız 3’üncü kattan atladı.

(ÖZEL) Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız, balkondan atladı

Arnavutköy’de arkadaşı ile tartışan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kız 3’üncü kattan atladı. Genç kız o esnada caddeden geçen bir otomobil şoförünün yardımı ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Gülcan B. akşam saatlerinde arkadaşı ile telefonda kavga etti. Arkadaşı ile kavga ettikten sonra sinir krizi geçiren genç kız, 3’üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı ve aşağıya atladı. Balkondan atlayarak yaralanan Gülcan B.’nin yardımına o esnada evde bulunan ailesi koştu. Yerde baygın şekilde yatan genç kız o sırada cadde üzerinden geçen bir otomobil şoförünün yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önünde genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken yakınları arasında ise ara ara gerginlik meydana geldi.

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