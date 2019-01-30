(Özel) Aydos Kalesi’nde kartpostallık kar manzarası

Sultanbeyli’de bulunan Aydos Kalesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Aydos Kalesi’nin seyrine doyum olmayan manzarası, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı kent genelini beyaz örtü ile kaplandı. Lapa lapa yağan kar, Sultanbeyli’de bulunan Aydos Kalesini de beyaza bürüdü. Beyaza bürünen kalenin muhteşem manzarası, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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