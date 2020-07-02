Özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar

Ateş ailesi, 25 Şubat'ta Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki özel bakım merkezine doğuştan yüzde 70 zihinsel engelli kızları Sevgin Ateş'i bıraktı. Koronavirüs nedeniyle ziyaret edemedikleri kızları Sevgin Ateş'i telefonla arayan annesi Zeynep Ateş, "Anne beni buradan al" cevabını aldı. Bu sırada iddiaya göre, Ateş ailesinin yüzüne bir anda telefon kapandı. Ateş ailesi hemen ardından bakım merkezini aradığında, kurum yetkilileri kendilerine kızlarının ortama alışması için çok sık aramamaları gerektiğini belirtti. Ailenin zaman zaman ulaştığı bakım merkezi yetkilileri, dönem dönem Sevgin'in agresifleştiğini, alışkanlıklarının bozulduğunu ve yemek yemediğini bildirdi. 25 Haziran'da kurumda görev yapan bir hemşire aileyi arayarak, kızları Sevgin'in yemek yemediği için bitkin düştüğünü söyledi. Bu nedenle hastaneye götürüleceği belirtilen Sevgin Ateş'in Osmaniye Devlet Hastanesi'nde muayene edilmesinin ardından özel hastaneye yatışı yapıldı. 'ENDİŞEYE KAPILMAYIN' DEMİŞLER Burada Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Sevgin Ateş'in ailesini arayan kurum yetkilileri, "Kızınızı özel bir hastaneye yatırdık. Endişeye kapılmayın. Daha çabuk iyileşmesi için yoğun bakıma aldırdık" dedi. Bunun üzerine özel hastanenin ismini soran aileye, bilgi verilmedi. Anne Zeynep Ateş, hastanenin adını ısrarlı aramaları sonucunda öğrendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle 2 gün sonra hastaneye giden aile, kızlarını görünce şoke oldu.

GÖZLERİNDE TAHRİBAT, SIRTINDA MORLUKLAR Sevgin Ateş'in özellikle bel bölgesiyle sırt kısmında morluklar, ısırık izleri, ağzının içinde yaralar, her iki gözünde de oyulma ya da vurulma sonucunda tahribat oluştuğu görüldü. Sevgin Ateş'in kanında enfeksiyon oluştuğu, günlerce aç kaldığı için konuşamayacak halde olduğunu gören ailesi, kuruma ulaşıp başına gelenleri sorduğunda, kendisini yaraladığı cevabını aldığını öne sürdü. 'HESAP VERSİNLER İSTİYORUZ' Ailenin savcılığa gidip, şikayette bulunmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Abla Rengin Ateş, kardeşinin özel nedenlerle bakımevine gönderildiğini kaydederken, "Güvenerek teslim ettik. Ama kardeşimi bu halde görmek bizi yıktı. Sorumluların bir an önce hesap vermesini istiyoruz" dedi. 'KENDİNE ZARAR VERİYORSA, NEDEN HABER VERMEDİLER?' Osmaniye'deki özel bakım merkezinde gözlerinin oyulduğunu, vücudunda ise morluklar ve ısırık izleri oluştuğu öne sürülen yüzde 70 zihinsel engelli Sevgin Ateş (37) ablası Rengin Ateş, yemek yemediğini ve agresifleştiğini ilettikleri kardeşinin psikolojik ilaçlarının da değiştirildiğini başka bir tedavi uyguladığının kendilerine bildirildiğini kaydetti. Ateş, “Kardeşimin durumunu söylüyorlardı ama asla bu boyutta bir şey olduğunu haber vermediler. Biz kardeşim hastanelik olunca bunu öğrendik. Annem ve kuzenim hastaneye gidince kardeşimin her yerinde darp izleri, morluklar, çürükler varmış. Zaten telefonla görüntü çekmişler. Kardeşimin iki gözü de şuan yüksek derecede tahrip olmuş durumda. Adana’da bir özel hastaneye aldırdık, tedavi görüyor. Canımız yanıyor. Kurum yetkilileri bize 'kendisine zarar verdi, biz bir şey yapmadık' diyorlar. Madem kendisine bu kadar uzun süredir zarar veriyordu bize neden haber vermediler? Buna inanmıyoruz” diye konuştu.