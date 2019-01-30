HABER

(Özel) Beyaza bürünen Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Kendine hayran bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde eşsiz manzaraları da getirdi.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde eşsiz manzaraları da getirdi. Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya’nın beyaza bürünmüş halinin havadan çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı günün aydınlanması ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ve Eminönü’nden havadan çekilen görüntülerde beyaza bürünen kentin tüm güzelliği gözler önüne serildi. Güneşin kendini göstermeye başlamasıyla oluşan görüntülerde tarihi yapıların üzerinde yer yer beliren kar yığınları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. 3 gündür yer yer devam eden kar yağışı şehri beyaz bir örtüye bürüdü. Bir yandan kar yağışının devam etmesi bir yandan ise güneşin bulutların arasından yüzünü göstermeye çalıştığı görüntüler film sahnelerini aratmadı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Bursa Barosu Murat Efe’nin ailesine sahip çıktıBursa Barosu Murat Efe’nin ailesine sahip çıktı
Hakkari'de trafodaki patlama korkuttuHakkari'de trafodaki patlama korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

Yazın toprağa gömüp kışın çıkarıyorlar!

Yazın toprağa gömüp kışın çıkarıyorlar!

Çocukluk tutkularını gerçeğe dönüştürdüler

Çocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdı

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

Hulusi Akar duyurdu! 1076 personel açığa alındı

İşte açığa alınan personel sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.