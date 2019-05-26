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(Özel) Blaundus Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Uşak’ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırlarında yer alan ’Blaundus Antik Kenti’ asırlara meydan okuyor.

(Özel) Blaundus Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırlarında yer alan ’Blaundus Antik Kenti’ asırlara meydan okuyor. Görenleri hayran bırakan antik kent meraklılarınca keşfedilmeyi bekliyor.
Uşak kent merkezine 40 kilometre, Ulubey ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Blaundus Antik Kenti, ilçenin turizm sektörüne büyük katkı sağlıyor. Blaundus Antik Kenti, son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. 23 asırlık yıllara meydan okuyan antik kentin bazı yapıları günümüzde hala ayakta duruyor. 2 bin 300 yıl önce yapılan kentin inşasında kullanılan yaklaşık 10 metrelik devasa taşların yerleştirilme biçimi ise merak uyandırıyor.
Ulubey ilçesinin emekli Turizm Şube Müdürü Eğitimci Yazar Bekir Semerci, antik kent hakkında bilgi vererek, “Blaundus Antik Kenti’nin M.Ö. 3. yüzyılda Büyük İskender’in oğlu tarafından kurulduğu tahmin ediliyor. Önce Lidyalıların, daha sonra da Bergama Krallığı’nın sınır şehri olan Blaundus Antik Kenti, ardından Romalılar ve Bizanslıların eline geçti. Son olarak da beylikler döneminde Türkler’in egemenliğine girdi. Yapıldığında 5 tane olan şehre giriş kemerlerinin sadece bir tanesi ayakta kalmayı başarabilmiş. Şehir kapısı kale şeklinde olup, içerisinde antik tiyatro, stadyum, hipodrom, kaya mezarları ve hamam kalıntısı bulunuyor. Şehrin ortasında büyük bir tapınak olan Ceres Tapınağı ile birlikte iki ayrı tapınak daha var. Caddedeki sütunlardan hala ayakta kalanlar mevcut. Blaundus Antik Kenti’nin merkezine yakın yerlerinde Uşak Üniversitesi ve Uşak Müze Müdürlüğünün ortaklaşa kazı çalışması da devam ediyor” dedi.

(Özel) Blaundus Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor

(Özel) Blaundus Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor

(Özel) Blaundus Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor

(Özel) Blaundus Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor

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