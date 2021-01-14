(Özel) Çay ocağına giren şaşkın hırsız kamerada

Arnavutköy’de bir çay ocağına giren hırsız içeride çalacak bir şey bulamayınca güvenlik kamerasını çalmak istedi. Kamerayı da yerinden sökemeyen hırsız hiçbir şey çalamadı.

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir şahıs hırsızlık yapmak için gece yarısı bir caminin çay ocağına girdi. Korona virüs nedeniyle kapalı olan çay ocağının içerisinde çalacak bir şey bulamayan hırsız, içeride dakikalarca dolandıktan sonra güvenlik kamerasını çalmak istedi. Duvara sabitlenmiş kamerayı da bulunduğu yerden çıkaramayan hırsız çay ocağından hiçbir şey çalamadı. O anlar ise çalmaya çalıştığı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

