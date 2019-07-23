Lisansız İnsan Derneği Başkanı Selim Çolak da kamp öncesi çocukların eğitimleri için ailelerle görüşüp, öğrencilerin seviyelerine göre sınıfları hazırladıklarını ifade etti.

Öğrencilere dini eğitimin yanı sıra çeşitli alanlarda eğitim verildiğini belirten Bağcı, "Özellikle kampımızın bizler için ayrı önemi var. Farklı engeli bulunan çocuklarımız, bu kampta bir araya geldi." dedi.

İlçe Müftüsü Selami Bağcı, il genelinde hem camilerde hem okullarda öğrenciler için eğitimler düzenlendiğini söyledi.

Bunların arasında bulunan down sendromlu, hafif otizmli, zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli öğrenciler de kampta müzik, resim, drama, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve değerler eğitimi aldı.

Haziran itibarıyla eğitimlerin başladığını anlatan Çolak, "Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında, özel çocuklarımızın da gönüllü eğitmenler eşliğinde kültürel ve sanatsal etkinliklerine katılabilmesi için bu projeyi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Tüm çocukların yaz okuluna gelerek aynı eğitimi almalarını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Çolak, "Bu projede önemli olan çocuklar için devamlılıktır. Projemizin amacına ulaştığını düşünüyoruz. Bunu da çocukların teneffüslerde hep birlikte vakit geçirmesinden anlıyoruz. Kampta da 'engelli' kavramını kaldırdık. Grup bilinci içinde avantajlı ve dezavantajlı çocukların aynı ortamı ve sınıfı paylaşmasını istedik." diye konuştu.

Görme engelli Nejla Duru Kurt'un annesi Bilge Kurt, 6 yaşındaki çocuğunun kornea nakli olacağını dile getirdi.

Kızının eğitim hayatının ilk başarı belgesini aldığını belirten Kurt, çok mutlu olduğunu ve duygusal anlar yaşadığını kaydetti.

