Trabzon'da açılan "Engelsiz Yaz Okulu Kampı"na katılan engelli öğrenciler, başarı belgesi aldı.
Lisansız İnsan Derneği öncülüğünde İl Müftülüğü, Ortahisar İlçe Müftülüğü, Ortahisar Belediyesi ve İl Engelli Koordinatörlüğünce hazırlanan kampa, 120 öğrenci katıldı.
Bunların arasında bulunan down sendromlu, hafif otizmli, zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli öğrenciler de kampta müzik, resim, drama, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve değerler eğitimi aldı.
Ortahisar ilçesi Yol- İş Sendikası Ortaokulu'nda bir aydır düzenlenen kampa katılan 30 engelli öğrenciye, törenle başarı belgeleri verildi.
İlçe Müftüsü Selami Bağcı, il genelinde hem camilerde hem okullarda öğrenciler için eğitimler düzenlendiğini söyledi.
Öğrencilere dini eğitimin yanı sıra çeşitli alanlarda eğitim verildiğini belirten Bağcı, "Özellikle kampımızın bizler için ayrı önemi var. Farklı engeli bulunan çocuklarımız, bu kampta bir araya geldi." dedi.
Lisansız İnsan Derneği Başkanı Selim Çolak da kamp öncesi çocukların eğitimleri için ailelerle görüşüp, öğrencilerin seviyelerine göre sınıfları hazırladıklarını ifade etti.
Haziran itibarıyla eğitimlerin başladığını anlatan Çolak, "Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında, özel çocuklarımızın da gönüllü eğitmenler eşliğinde kültürel ve sanatsal etkinliklerine katılabilmesi için bu projeyi hazırladık." ifadelerini kullandı.
Tüm çocukların yaz okuluna gelerek aynı eğitimi almalarını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Çolak, "Bu projede önemli olan çocuklar için devamlılıktır. Projemizin amacına ulaştığını düşünüyoruz. Bunu da çocukların teneffüslerde hep birlikte vakit geçirmesinden anlıyoruz. Kampta da 'engelli' kavramını kaldırdık. Grup bilinci içinde avantajlı ve dezavantajlı çocukların aynı ortamı ve sınıfı paylaşmasını istedik." diye konuştu.
Görme engelli Nejla Duru Kurt'un annesi Bilge Kurt, 6 yaşındaki çocuğunun kornea nakli olacağını dile getirdi.
Kızının eğitim hayatının ilk başarı belgesini aldığını belirten Kurt, çok mutlu olduğunu ve duygusal anlar yaşadığını kaydetti.
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