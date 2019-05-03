Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli çocukların "polis" ve "itfaiyeci" olma hayali gerçeğe dönüştü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kısa Mola Tesisi, engelli çocuklara ayda dört defa üç saat ücretsiz bakım hizmeti veriyor.

Merkeze gelen bedensel engelli Hasan Engin Akpınar'ın (14) polis, zihinsel engelli Umut Kurada'nın (10) itfaiyeci olma hayali kurduğunu öğrenen tesis görevlileri ilgili kurumlarla iletişime geçti.

Yapılan planlamanın ardından polis üniforması giyen Akpınar, belediyenin engelli nakil aracıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi. Emniyeti gezen Akpınar, haber merkezine giderek ekiplere anons etti, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Akpınar, daha sonra trafik polisi aracına bindi.

Zihinsel engelli Umut Kurada da itfaiye eri kıyafeti giyerek su sıktı. Yangına ilk müdahale aracına binen ve siren çalan Kurada'nın kısa bir tur atması sağlandı.

Çocukların hayallerini gerçekleştirdiği anlardaki mutlulukları, yüzlerine yansıdı.

Kısa Mola Tesisi sorumlusu Nilüfer Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin bir eğlence merkezi olduğunu, ailelerin çocukları kendilerine bırakarak özel işleriyle ilgilenebildiklerini söyledi.

Tesise gelenlerle dışarıda da vakit geçirebildiklerini aktaran Demirci, çocukların hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

