(Özel) ‘Çukur’ dizisine suç duyurusu

Emekli bir polis, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Çukur’ isimli dizide, gençlerin suça teşvik edildiği ve Türk Polis Teşkilatı’nın aşağılandığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Emekli polis Selçuk Olcay, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Çukur’ isimli dizide gençlerin suça teşvik edildiği ve Türk Polis Teşkilatı’nın aşağılandığını iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kanal ve yapım şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 23 Ekim 2017 tarihinden bu yana yayınlanan dizinin farklı bölümlerinde yer alan suça konu sahneler anlatıldı. Dilekçede, dizi hakkında birçok şikayetin yapıldığı ve şikayetlerde ailelerin dizi nedeniyle korku ve endişe yaşadıkları belirtildi.

“Türk Emniyet Teşkilatı halkın gözünde küçük düşürülerek güvensizlik oluşturulmaktadır”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ‘Çukur’ dizisine cezalar verildiğinin anlatıldığı dilekçede, “Deliller, şikayetler, basında ve sosyal medyada ‘Çukur’ dizisinden etkilenen gençlerin devlet organlarını ve özellikle Türk Emniyet Teşkilatını aşağılayarak halkın gözünde küçük düşürerek, güvensizlik oluşturmaktadır. Gençleri suça teşvik etmekte ve uyuşturucuya özendirmektedir. Hayal ürünü dahi olsa dizilerin gerçeklikten uzak, devlet organlarına ve Türk milletinin kültürüne zarar verici nitelikte sahnelere yer verilmesi emniyet ve asayiş olaylarının artmasını teşvik edici niteliktedir” denildi.