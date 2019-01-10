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Özel Eğitim Merkezleri Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Engelli, eğitime muhtaç çocuktan tasarruf yapılmaz. Eğer bu alanlarda tasarruf yapmaya devam edersek Milli Eğitim Bakanlığının kapısına kilit vurmalıyız. Nasıl ki özel okullara öğrenci başı 5 bin lira katkı payı veriliyorsa, o zaman bu tercih engelli çocuklardan yana da yapılmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Engelli, eğitime muhtaç çocuktan tasarruf yapılmaz. Eğer bu alanlarda tasarruf yapmaya devam edersek Milli Eğitim Bakanlığının kapısına kilit vurmalıyız. Nasıl ki özel okullara öğrenci başı 5 bin lira katkı payı veriliyorsa, o zaman bu tercih engelli çocuklardan yana da yapılmalı." dedi.

Kaya, Özel Eğitim Kurumları Derneğince Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Türkiye Buluşmaları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin önemli adımların atıldığını ancak 2 bin 500 kurum, 48 bin öğretmen, 378 bin engelli çocuğun olduğu bir alanda sorunların çözülemediğini ifade eden Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki bazı politikalarını eleştirdi.

İktidarın özel eğitim kurumlarının açılmasına onay vermesine rağmen, bunların olanaklarını elinden aldığını savunan Kaya, özel eğitim kurumlarının tek amacının para kazanmak olmadığını ifade etti.

Devlet bu alanı ne kadar boş bırakırsa, çocuklar ve ailelerin de o kadar mağdur olacağına işaret eden Kaya, ailelerin, Parlamentodan bu sorunların çözülmesini beklediğini dile getirdi.

İktidarın asgari ücreti 417 lira artışla 2 bin 20 lira olarak belirlediğini hatırlatan Kaya, bu artışın özel eğitim kurumlarının cebinden çıkacağını, devletin bu kurumlara destek olması gerektiğini kaydetti.

- "TBMM'ye gelirse arkasında dururuz"

Kaya, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine dönük fon isteklerinin "tasarruf" gerekçesiyle kabul edilmediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Engelli, eğitime muhtaç çocuktan tasarruf yapılmaz. Eğer bu alanlarda tasarruf yapmaya devam edersek Milli Eğitim Bakanlığının kapısına kilit vurmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı kendi bünyesindeki eğitim politikalarına sahip çıkamıyorsa, müfredatı değiştiremiyorsa, bu alandaki boşlukları dolduramıyorsa, bunu özel okullara tercih etmişse, nasıl ki özel okullara öğrenci başı 5 bin lira katkı payı veriliyorsa, o zaman bu tercih engelli çocuklardan yana da yapılmalı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi durumunda konunun TBMM'ye gelebileceğini belirten Kaya, CHP olarak bu konunun arkasında duracaklarının altını çizdi.

- Diğer konuşmalar

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de engellilerin sorunlarını iyi bildiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda hassasiyetlerinin olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin engelli çocuklara sahip çıktığını, bir farkındalık yarattığını dile getiren Düzgün, amaçlarının vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek olduğunu vurguladı.

Hükümetin sorunları bildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerle kucaklaştığını belirten Düzgün, bu alanda yaşanan sıkıntıların çözümü için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kılıç da özel eğitim kurumlarının kameralarla denetlenmesine rağmen eğitimin kalitesinin nasıl artırılacağına bakılmadığına dikkat çekerek, engelli çocukların eğitilerek sosyal hayata hazırlanmalarını istediklerini kaydetti.

- Toplantı sonrası bir rapor hazırlanacak

Konuşmaların ardından Yunus Kılıç, katılımcılara Türk bayrağı hediye etti.

Özel eğitim kurumlarının yaşadığı sorunların masaya yatırılacağı toplantı sonrasında bir rapor hazırlanacak.

Raporun, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması için başta TBMM olmak üzere ilgili kişi ve kurumlara iletileceği ifade edildi.

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