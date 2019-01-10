Özel Eğitim Merkezleri Değerlendirme Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Engelli, eğitime muhtaç çocuktan tasarruf yapılmaz. Eğer bu alanlarda tasarruf yapmaya devam edersek Milli Eğitim Bakanlığının kapısına kilit vurmalıyız. Nasıl ki özel okullara öğrenci başı 5 bin lira katkı payı veriliyorsa, o zaman bu tercih engelli çocuklardan yana da yapılmalı." dedi.

Kaya, Özel Eğitim Kurumları Derneğince Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Türkiye Buluşmaları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin önemli adımların atıldığını ancak 2 bin 500 kurum, 48 bin öğretmen, 378 bin engelli çocuğun olduğu bir alanda sorunların çözülemediğini ifade eden Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki bazı politikalarını eleştirdi.

İktidarın özel eğitim kurumlarının açılmasına onay vermesine rağmen, bunların olanaklarını elinden aldığını savunan Kaya, özel eğitim kurumlarının tek amacının para kazanmak olmadığını ifade etti.