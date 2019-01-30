(ÖZEL) Engelli vatandaşı donmaktan bekçiler kurtardı

Bursa’da işten geç saatte çıkan engelli vatandaş, toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri bittiği için soğukta dışarıda mahsur kaldı. Engelli adamı-6 derece dondurucu soğukta devriye gezen bekçiler titrerken buldu. Engelli vatandaş olay yerine çağrılan polis otosuyla evine kadar götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Haşimişcan caddesi üzerinde bulunan Şehreküstü Metro İstasyonununda meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Emre A. çalıştığı yerde mesaiye kaldığı için işten geç çıktı. Toplu taşıma ve metro seferlerinin çalışma saatlerini iki dakikayla kaçıran Emre A.’yı -6 derece soğukta titrerken devriye nöbeti atan bekçiler buldu. Bekçilerin telsizle anons etmesi üzerine olay yerine gelen Çarşı Polis Merkezi ekipleri engelli adamı evine kadar polis otosuyla götürüp ailesine teslim etti.

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan 3 çocuk babası Emre A., ‘’ İşten mesaiye kaldığım için geç çıktım. İki dakikayla metroyu kaçırdım. Evime gidecek bu saatte başka toplu taşıma aracı olmadığı için burada soğukta mahsur kaldım. Sağolsun devletimizin polisleri ve bekçileri beni evime kadar götürecek, onlar sadece suçlularla değil, böyle yardıma muhtaç insanlarla da ilgileniyorlar, Allah onlardan razı olsun’’ dedi.

